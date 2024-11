Ultima ediție a show-ului de la Antena 1 a ținut publicul lipit de televizoare, fiind lider de audiență, iar cei care s-au încununat drept mari câștigători au fost Sorin Brotnei și Nicolai Tand.

„Scriu asta printre lacrimi. Asia Express a fost călătoria vieții mele. Am văzut încă o dată că adevărata forță vine din prietenie. Am văzut încă o dată că niciun vis nu este prea mare și nicio provocare prea grea dacă ai lângă tine omul potrivit. Am văzut încă o dată că în viață trebuie să lupți până la capăt. Oamenii se cunosc cu adevărat în situații-limită, se cunosc cu adevărat la greu, pentru că la bine, cu toții suntem prieteni. A fost fantastic și sunt extrem de norocos pentru tot ceea ce am trăit. N-am cuvinte să descriu tot ce am trăit”, a spus Nicolai Tand pe Instagram, la scurt timp după finala Asia Express 2024.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au fost invitați și la Observator, acolo unde au vorbit despre parcursul lor în emisiune, dar și despre cum au ajuns să concureze în aceeași echipă.

Întrebați de prezentatori ce s-a întâmplat cu trofeul în toată perioada de când s-au încheiat filmările și până finala a fost difuzată la TV, cei doi au dezvăluit unde a stat ascuns acesta.

„Trofeul a stat ascuns în casa mea, într-un dulap, că nu trebuia să-l vadă nimeni”, a spus Nicolai Tand.

Iar Sorin Brotnei a precizat că acum trofeul va fi împărțit: o săptămână va sta la unul dintre câștigători, iar o săptămână la celălalt.

