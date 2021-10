În anul 2017, românul Florin Marin a atras atenția presei din România, dar și atenția celei din Marea Britanie după ce s-a căsătorit cu Philip Clements, fost preot. Nici diferența de vârstă dintre ei, 53 de ani, nu i-a împiedicat să spună marele DA.

Cei doi au trăit o bună perioadă de timp în Marea Britanie, însă au stat și în România, unde au făcut turul televiziunilor. Au participat la multe emisiuni, și-au spus povestea de iubire fără reținere. „El este soțul meu și vreau să se simtă în siguranță cu mine. Nu am de gând să-l părăsesc. Știu că relația noastră este bazată pe sentimente reale, nu urmărește averea mea, așa cum spun gurile rele”, mărturisea vicarul la o televiziune din România.

Povestea lor de iubire a luat sfârșit în vara anului 2020, când preotul de 81 de ani a murit. Philip Clements a avut însă grijă să își asigure soțul după moartea lui. Lui Florin Marin i-a rămas moștenire o proprietate de 100.000 de lire sterline, lunar primește și o pensie de 2.000 de lire sterline pe lună, dar și asigurarea de viață a preotului care valorează 150.000 de lire sterline.

„Trebuie să fiu realist. Am aproape 80 de ani și vreau să știu că Florin va fi în siguranță. El este singurul căruia îi pot lăsa averea mea. Dacă totul va merge bine, el va fi trecut în testamentul meu”, a mărturisit Philip Clements despre averea lui, înainte de moarte.

Acum, Florin Marin și-a refăcut viața la mai mult de un an de la moartea soțului. The Sun a anunțat astăzi că tânărul în vârstă de 28 de ani se iubește cu Jeronimo Jesus de Vega. „Vacanțele mi le plătește omul meu, spaniolul Jeronimo Jesus de Vega. Nu cheltui niciun ban în vacanțe, iubiții mei se ocupă în general de asta. Eu încă am bani de la soțul meu, pentru că nu sunt prost să-i cheltui pe mărunțișuri. I-am pus într-un cont în bancă”, a declarat el.

Conform sursei citate mai sus, De Vega și Florin nu ies pentru prima dată împreună, cei doi s-au mai întâlnit și pe vremea când tânărul și preotul erau separați, când au avut probleme în relație.

Întrebat dacă e dispus să se căsătorească din nou, Florin Marin a spus: „Da, poate că mă voi căsători din nou, dar nu mă grăbesc. Cu Jeronimo mă întâlnesc doar de câteva luni. Și bineînțeles că mă gândesc la Philip în fiecare zi, el a fost soțul meu și cred că vă veghează de acolo, dintre nori”.

