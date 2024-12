Florin Răducioiu, împlinit pe plan personal la 54 de ani: „Sunt îndrăgostit și îmi place foarte mult”. Ce relație are cu copiii lui, care stau în Italia

Florin Răducioiu s-a alăturat Antena 1 pentru proiectele de sport care vor urma în perioada Campionatului Mondial, care va fi transmis de Antena 1. La Revelion, va fi pe scenă pentru un moment special.

Libertatea: Am ajuns din nou la final de an. Dacă tragi linie la 2024, cum a fost pentru tine?

Florin Răducioiu: Consider că a fost un an bun, pozitiv, din punct de vedere personal. Dacă vorbim din punct de vedere profesional, sunt extrem de bucuros pentru că am reușit să intru într-un proiect care îmi stă foarte mult la suflet, acest proiect Barca Academy. S-a întâmplat acum câteva luni și sunt extrem de bucuros că fac parte din acest proiect.

Florin Răducioiu: „Evident că-mi doresc să fim cu toții sănătoși”

E vorba de tineri, e vorba de a îi educa, lucrul care îmi place foarte mult, un lucru pe care mi l-a transmis de mic și mie marele meu maestru Mircea Lucescu. Sunt extrem de bucuros că fac parte, de acum, din echipa Antena 1. Abia aștept să încep acest mare proiect care va dura câțiva ani buni. Pentru că știți foarte bine, Antena 1 va transmite cele două ediții ale Cupei Mondiale 2026-2030. Antena îmi oferă posibilitatea să fiu protagonist și eu, nu pe teren, ci pe platourile de televiziune și nu numai. Mă bucur enorm.

Din punct de vedere personal, evident că-mi doresc să fim cu toții sănătoși, să fim bine și să contribuim la o lume mai bună, pentru că România are nevoie de oameni de valoare și trebuie să ajutăm tinerii noștri pentru a deveni mai buni, mai performanți, mai eficienți pentru țara noastră. Să nu uităm că tinerii sunt viitorul unei țări și trebuie să avem grijă de acești copii. Deci pe plan personal, da, sunt foarte bine, sunt îndrăgostit, cum știți, și îmi place foarte mult. Am o relație foarte bună și cu băieții mei, care sunt în Italia, i-am văzut, îi văd. Deci, eu zic că a fost un an bun. Evident că vreau să fie un an și mai bun la anul, să avem parte de lucruri mult mai bune.

-Și finalul de an, unde te va găsi de Crăciun și de Revelion?

-În ceea ce privește finalul de an, nu știu deocamdată. Programasem să merg în Statele Unite, dar am amânat această călătorie la Los Angeles, din motive personale. Cu siguranță vom pleca, dar nu știu deocamdată unde, pentru că avem ceva probleme cu socrul meu, cu tatăl ei.

Asta ne-a făcut să amânăm un pic călătoria la Los Angeles. Dacă nu, voi pleca după anul nou, probabil într-o țară un pic mai caldă. Deci cam asta ar fi ideea. Dar sărbătorile e clar că le fac acasă, pentru că întotdeauna mi-au plăcut. De când m-am întors în România, e un prilej extraordinar de a sta cu cei dragi, de a mânca bine, de a te simți bine, de a bea bine.

-Seara de Revelion te găsește alături de alți patru fotbaliști la programul Antenei. Spune-ne tu un pic cum a fost revederea asta.

-Da, este extraordinar. Bine, sunt foști mari jucători ai echipei naționale. Din păcate, eu nu am jucat cu ei, mi-ar fi plăcut mai ales să joc cu Gigă Craioveanu. Ei sunt evident mai tineri ca mine, mă refer la Adi Ilie, la Florin Gardoș. Oamenii care au făcut ceva pentru țara asta au jucat la un nivel foarte mare în Occident, au jucat și pentru echipa națională a României.

Am mare respect pentru ei și întotdeauna trebuie să fie un respect între noi, din punctul acesta de vedere. Îmi face mare plăcere pentru că revăd multe lucruri și în ei, în faptul că ne-au reprezentat la cel mai mare nivel. Întotdeauna sunt, evident, foarte bucuros să-i văd și mai ales când este vorba de un sfârșit de an.

„Eu sunt convins că românii sunt persoane inteligente și vom reuși, în ciuda contextului social-politic de astăzi, să fim din ce în ce mai buni”

-În încheiere, ce le urezi celor de acasă la final de an?

Da, e clar că lucrul cel mai important e să fim plini de sănătate, să fim cât mai buni, cât mai înțelegători, să contribuim, să facem din această țară o țară mai bună, mai performantă, mai eficientă, pentru că, iată, suntem în Comunitatea Europeană și trebuie să ne menținem la cel mai înalt nivel. Și să fim cât mai uniți și cât mai buni între noi, și mult mai respectuoși.

Cred că astea sunt niște lucruri foarte importante pentru o societate sănătoasă și, repet, eficientă și performantă. Asta mi-aș dori. Eu sunt convins că românii sunt persoane inteligente și vom reuși, în ciuda contextului social-politic de astăzi, să fim din ce în ce mai buni. Și, din punct de vedere sportiv, evident, să fie un an mult mai bun decât acesta care se termină.

Avem nevoie de sportivi de mare performanță să ne reprezinte la cel mai înalt nivel, pentru că este cel mai bun ambasador al României în lume, cum am făcut noi în epoca mea, în perioada mea. Dar sunt convins că avem toate calitățile pentru a fi oameni de mare, mare nivel.

