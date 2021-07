Florin Răduță, câștigătorul sezonului 5 „X Factor” are probleme grave de sănătate. „Mi-au găsit o tumoare”

„În ultima luna jumătate am evitat orice fel de întrebare legată de sănătatea mea, pentru că nu m-am simțit capabil să vorbesc despre asta…

Dar datorită mesajelor voastre o să fac asta… Am făcut mai multe investigații la stomac și… vestea care a căzut ca din cer pentru mine și pentru ai mei a fost că mi-au găsit o tumoare/un polip din care trebuie luată biopsie ca să vadă dacă este canceros….

De aceea nu v-am răspuns la niciun fel de întrebare, nu m-am simțit capabil, am încercat să nu vorbesc despre asta și nu mă gândesc prea mult, ca să nu mă consum….

Joi dimineață urmează să fiu internat la Fundeni la acel profesor pe care îl căutam, ca să poată fi prelevată biopsia și să vadă cu camera ce se întâmplă.

Sunt stresat că ultima dată când am încercat endoscopia nu a fost bine, iar de data asta fac cu anestezie generală.

Sper să decurgă bine. Ceea ce nu am spus și mi-a arătat că trebuie să fac ceva neapărat a fost că după acel șoc anafilactic în luna mai pe care l-am făcut din cauza ultimului tratament de stomac… am suferit două preinfarcturi în aceeași zi (de aceea nu mai vedeam, nu mai puteam să respir ș.a.), după care am reușit cu greu să mă pun pe picioare din luna mai…

Nu cunosc motivul pentru care se întâmplă toate astea deși sunt atât de obosit, extenuat… dar știu că Dumnezeu este lângă mine! Vreau să fac tot ce este necesar ca să se termine cu bine, indiferent de ce îmi va aduce Dumnezeu în cale.

S-au făcut 7 luni în care nu reușesc să mănânc cum trebuie, să dorm cum trebuie, să mă bucur de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Fără să am o zi fără stres, dureri, arsuri sau probleme.

Și simt să zic asta: Nu știu cât de mult s-a văzut câtă muncă, efortul și sacrificiile pe care le-am depus în toate aspectele vieții mele, în special în muzică…

Dar vă spun acum: ca în orice a contat pentru mine, am dat tot ce am avut mai bun fără să vreau ceva în schimb, fără vreo intenție egoistă și cu o dragostea nemărginită față de oameni, Dumnezeu și față de muzică.”

