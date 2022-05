Anul trecut, Florina Mărcuța s-a înscris la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București, la secția Artă Sacră, și a fost admisă la buget. La 4 ani de la divorțul de Bebe Cotimanis, fosta lui parteneră și-a închis și afacerea. În pandemie, Florina a fost nevoită să găsească o metodă de a face bani, astfel că deși închisese școala de machiaj, ea a continuat să lucreze pa partea de cosmetică.

„Am avut timp și pandemia m-a ajutat din plin să fac acest lucru. La finalul lunii februarie 2020 am închis școala de machiaj, acolo unde am avut pe Strada Mihai Eminescu. Proprietarii au vrut să vândă și a fost perfect pentru mine. Am predat locația. Când le aranjează Dumnezeu, le aranjează. Am luat o pauză.

Dar am fost activă mai mult pe partea de cosmetică, ca să-mi pot câștiga existența. După un maraton de 19 ani cu școala mea, școala lui Matei, fiul meu, evenimente… mi-a prins bine. Și anul trecut am zis să iau un pachet cu pictură și desen, timp de o lună de zile, la o școală privată, să ies din casă”, a declarat Florina Mărcuță, într-un interviu pentru Fanatik.

Fosta soție a actorului este un renumit make-up artist, însă acum a decis să o ia pe alt drum în cariera sa. Trecută de 50 de ani, Florin Mărcuță s-a înscris la Facultatea de Teologie și a explicat de ce a ales să facă acest lucru.

„Am zis că fac ceva și pentru sufletul meu. Am zis să fac ceva mai mult. Am vorbit cu profesorul și l-am întrebat dacă am șanse să merg mai departe. La Teologie am mai avut o tentativă de a mă înscrie, când Matei era în clasa a Vll-a.

Dar nu puteam să mă duc. Dar anul trecut, în luna mai, m-am decis foarte repede. M-am interesat de ce lucrări este nevoie. Voiam Teologie sau Pedagogie, pentru UNARTE (Facultatea de Artă-n.r.) nu eram pregătită. Speram ca măcar la Pedagogie să fac față la examen”, a povestit fosta parteneră a lui Bebe Cotimanis.

Florina Mărcuță este studentă la buget

Fosta soție a actorului a început să plângă atunci când a văzut că este admisă la buget. Florina Mărcuță a intrat a 10-a la Facultatea de Teologie, la secția Artă Sacră.

„M-am gândit că, dacă intru la buget, înseamnă că e un dar de la Dumnezeu, iar dacă intru la cu plată (și îmi permit, rămân) și înseamnă că e un semn. Dacă nu intru, atunci o să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am descoperit în mine. Așa am gândit și așa am făcut. M-am trezit la examen și au venit rezultatele.

Când am văzut că am intrat la buget, a 10-a din 13, am plâns două zile de bucurie. Bucuria aceea o trăiesc și azi, când sunt studentă în anul l de facultate. Fiul meu este student la Iași, la Arte Vizuale, la secția foto-video”, a mai povestit aceasta pentru sursa mai sus menționată.

În vara lui 2014, Florina Mărcuţă și Bebe Cotimanis s-au căsătorit după 14 ani de relație. Patru ani mai târziu, în anul 2018, au decis să se despartă. În prezent, actorul are o relație cu colega sa de scenă, cu Iulia Dumitru.

