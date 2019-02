Filmul regizat de Peter Farrelly se bazează pe fapte reale, spunând povestea lui Don Shirley (jucat de actorul Mahershala Ali), un pianist celebru la începutul anilor 60 care trăiește o serie de nedreptăți din cauza prejudecăților rasiale.

„Green Book” prezintă lupta muzicianului de culoare determinat să să-și facă muzica cunoscută. Don Shirley a decis ca pentru un turneu de amploare pe care l-a făcut în 1963 să-și angajeze ca șofer un italo-american alb.

Rolul șoferului Tony „Lip” Vellalonga este jucat de actorul american Viggo Mortensen. Fiul real al lui Tony „Lip” a povestit cum călătoria făcută alături de Don Shirley i-a deschis ochii tatălui lui, cei doi rămânând prieteni după experiența trăită timp de un an.

„Erau vremuri în care în SUA italienii trăiau cu italienii, irlandezii cu irlandezii, afro-americanii cu afro americanii. Călătoria i-a deschis ochii tatălui meu și l-a ajutat să schimbe felul în care trata oamenii”, a povestit Nick Vallelonga, fiul lui Tony „Lip” Vellalonga care s-a făcut actor și scenarist pentru a putea spune povestea tatălui lui.

Numele de „Green Book” („Cartea Verde”) a fost inspirat de numele „The Negro Motorist Green Book”, un „îndreptar” dedicat persoanelor cu culoare pentru călătorii sigure, lucrare publicată din 1936 până în 1967.

Pentru interpretarea rolului din „Green Book”, actorul Mahershala Ali a câtigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. În discursul său, actorul i-a mulţumit bunicii lui. „Nu aş fi aici fără ea', a spus actorul.

Mahershala Ali gives an acceptance speech for his second Best Supporting Actor award.

He dedicated the award to his grandmother for her encouragement. "I would not be here without her." https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/kGFWMNEn11

25 februarie 2019