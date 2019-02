Viggo Mortensen joacă rolul unui italo-american lăudăros din cale afară care ajunge prieten la cataramă cu un pianist de culoare în America anilor 60, în care predominau încă prejudecățile rasiale. Este o poveste despre cum atât lăudărosul italo-american, cât și pianistul negru își înfrâng prejudecățile rasiale și ura nejustificată pentru cei considerați atunci „altfel”.

Filmul se bazează pe fapte reale

„Green Book” se bazează pe fapte reale. Don Shirley, un pianist celebru la începutul anilor 60, știa că muzica nu-i va fi întotdeauna bine primită fiindcă era de culoare. Și peste tot un bărbat de culoare putea auzi o vorbă dură sau putea păți mai mult decât atât.

Manitowoc, orașul din Wisconsin, în care a concertat ultima oară înainte să ia o decizie care avea să-i schimbe viața, era împânzit cu mesaje „de avertisment” pentru persoanele de culoare.

Astfel că a decis ca pentru un turneu de amploare pe care l-a făcut în 1963 să-și angajeze ca șofer un italo-american alb, bun de gură, care să-l scoată din eventuale necazuri. Tony „Lip” Vellalonga era numele șoferului angajat de pianistul de culoare.

„Tatăl meu spunea că e o chestiune de timp până când va fi oprit de poliție, pentru că era neobișnuit ca un șofer alb să conducă o mașină în care se afla un pasager negru”, și-a amintit Nick Vallelonga, fiul lui Tony „Lip”, care avea doar 6 ani când tatăl său s-a angajat șofer pentru Don Shirley.

„Călătoria i-a deschis ochii tatălui meu”

Tony „Lip” Vellalong și Don Shirley s-au întors după aproape un an și și-au văzut de viața lor în mod separat. Dar au rămas prieteni la cataramă.

„Erau vremuri în care în SUA italienii trăiau cu italienii, irlandezii cu irlandezii, afro-americanii cu afro americanii. Călătoria i-a deschis ochii tatălui meu și l-a ajutat să schimbe felul în care trata oamenii”, a mai spus Nick Vallelonga.

Fiul lui Tony „Lip” s-a făcut actor și scenarist. Și și-a propus să spună povestea acestei amiciții extraordinare. A stat de vorbe ore la rând atât cu tatăl său, Tony „Lip” Vellalonga, cât și cu Don Shirley. A luat și toate scrisorile pe care tatăl său le-a trimis mamei sale în timpul acelei călătorii. Și a scris această poveste.

Numele de „Green Book” („Cartea Verde”) vine de la „The Negro Motorist Green Book”, un „îndreptar” dedicat persoanelor cu culoare pentru călătorii sigure, lucrare publicată din 1936 până în 1967.

Viggo Mortensen, în cursa pentru un Oscar pentru interpretarea lui Tony „Lip” Vellalong

Interpretarea lui Tony „Lip” Vellalong i-a adus lui Viggo Mortensen o nouă nominalizare la Oscar, la categoria „cel mai bun actor în rol principal”.

Nu este pentru prima oară când se luptă pentru cel mai râvnit trofeu din cinematografie. Viggo Mortensen a fost nominalizat pentru prima dată la Oscar și la Globurile de Aur în 2007 pentru rolul din „Estern Promises” („Lorzii crimei”), la categoria cel mai bun actor, în rol principal.

În 2017, el a fost nominalizat din nou la aceeași secțiune pentru prestația din „Captain Fantastic”.

Anul acesta, el se luptă pentru trofeu cu:

Christian Bale – „Vice”

Bradley Cooper – „A Star Is Born”

Willem Dafoe – „At Eternitys Gate”

Rami Malek – „Bohemian Rhapsody”

Pentru rolul lui Tony „Lip” Vellalong, Viggo recunoaște că nu a fost nevoie de o transformare majoră, ci a învățat doar să stăpânească accentul acestuia, precum și cum să fie mai vioi, la fel ca acesta.

„Am fost atras să-l joc pe Tony deoarece este un personaj diferit. Cu toate acestea, lucrurul care mi-a plăcut cel mai mult la el a fost mărinimia sa”, a declarat Viggo Mortensen, pentru People.com.

Alegerea sa pentru acest rol nu a fost una dificilă, după cum mărturisește regizorul.

„Când am scris scenariu, primul meu gând a fost către Viggo Mortensen”, a declarat Petter Farrelly, care este co-autor al scenariului, dar și regizorul peliculei.

Viggo a fost lăudat de critici pentru interpretarea sa, precum și de colegii de platou. Mahershala Ali, care la rândul său a fost nominalizat la categoria „cel mai bun actor în rol secundar” pentru interpretarea lui Don Shirley a spus că acesta a fost „genial”.

„Ar fi greu să găsești un alt actor cu această atenție deosebită către detalii”, a spus actorul.

Viggo Mortensen și rolurile care i-au marcat cariera

Viggo Mortensen este foarte cunoscut publicului larg pentru rolul lui „Aragorn”, din „Stăpânul inelelor”, dar și pentru prestațiile din peliculele „A Dangerous Method /Metodă periculoasă’ în 2011 a fost nominalizat la Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Criticii de film l-au lăudat însă continuu pentru munca lui în peste 30 de filme, precum „The Portrait of a Lady” (1996 / Portretul unei doamne), „A Perfect Murder” (1998 / O crimă perfectă),”A Walk on the Moon” (1999 / O plimbare pe lună).

Câștigătorii premiilor Oscar 2019 vor fi anunțați pe 24 februarie, (25 februarie, ora 3.00 dimineața – ora României) la Dolby Theatre în Los Angeles.

