Mai mult decât atât, în videoclipul melodiei „Împodobește, mamă, bradul”, cea care joacă rolul mamei lui Fuego este chiar Irina Loghin, iar unele dintre melodiile celor doi artiști sunt „Mama și fiul” și „Cântă, mamă, cântă”.

Irina Loghin nu este mama lui Fuego

După ce acest zvon s-a viralizat foarte tare, Fuego, pe numele lui real Paul Surugiu, a ținut să precizeze că Irina Loghin nu este mama lui. Și a anunțat acest lucru în nenumărate rânduri!

Pentru a pune capăt zvonurilor, celebrul artist chiar a început să posteze în mediul online mesaje pentru Jeni, femeia care i-a dat viață, de câteva ori arătându-le fanilor și fotografii în care apare mama lui adevărată.

Chiar și Irina Loghin a afirmat de mai multe ori că nu ea este mama lui Fuego, dar că relația dintre ei este una foarte specială.

În urmă cu doar câteva zile, Paul Surugiu a postat în mediul online o nouă imagine în care apare alături de Jeni, mama lui. Artistul a făcut acest gest chiar de ziua femeii care l-a adus pe lume.

Printre altele, Fuego a precizat că mama lui l-a susținut să ajungă cântăreț și a crezut în visul lui, iar două dintre melodiile pe care le-a lansat Paul Surugiu au fost pentru tatăl lui și pentru Jeni: „Colind pentru părinți” și „Împodobește, mamă, bradul!”

Cântărețul, mesaj pentru femeia care l-a adus pe lume

„E ziua ei, a celei mai importante ființe din viața mea: mama! Nu sunt alături de ea, dar gândul meu este pitit adânc în sufletul ei. Datorită ei am ajuns artist! Ea a avut forța, determinarea și sârguința de a crede în visul meu și de a susține acest parcurs inițial, la momentul potrivit. Îmi doresc să fie sănătoasă și plină de voioșie cât mai mult timp! Îmi doresc să se poată bucura în continuare de toate reușitele mele și să aibă parte de liniște și frumos.

Mama, Jeni, este un om aparte, haios, cu inimă bună și cu acea inocență pe care și-a păstrat-o și mi-a transmis-o și mie. Cel mai de preț dar al nostru este mama, de aceea e musai să o prețuim la maximum! Două colinde sunt compuse de mine special pentru ea și pentru tata, acum peste 20 de ani: «Colind pentru părinți» și «Împodobește, mamă, bradul!» La mulți ani”, a scris Fuego pe 17 decembrie 2025 pe Facebook, în dreptul unei fotografii în care apare alături de mama lui.

