Fratele Mădălinei Manole nu și-a mai văzut nepotul de 9 ani. „Monstrul nu m-a lăsat”

Marian, fratele cântăreței Mădălina Manole, a făcut declarații pentru click.ro. Acesta a povestit de când nu a mai reușit să-l vadă pe nepoțelul său, Petru Mircea Junior.

„Ultima dată când am vorbit cu el la telefon, anul trecut, urla și mă amenința. Nu mi-am văzut nepoțelul de când l-a născut mama lui, doar în poze trimise de fani îl văd. „Monstrul” nu m-a lăsat să-mi văd nepoțelul de când a murit Mădălina. Am fost cu părinții mei de nenumărate ori la poartă la el, la casa din Otopeni și nu am fost lăsați să îl vedem.

Am încercat să vorbesc prin telefon amiabil, să rezolvăm cumva problema, dar au fost doar țipete, urlete, jigniri și amenințări. Nemernicul ăsta ne-a distrus familia.

Mi-a omorât sora, mama este în groapă, băgată de durere și de boli. Tata a îmbătrânit în nouă ani foarte mult. Am îmbătrânit prea repede cu toții după toate necazurile. Crunt destin, nu-i doresc nimănui acest lucru!”, a declarat Marian Manole pentru sursa mai sus-menționată.

Petru Mircea a refuzat să comenteze subiectul.

Mădălina Manole a decedat în 14 iulie 2010, chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Cântăreața a fost găsită decedată în locuința ei de pe strada Griviței din Otopeni. I.N.M.L a stabilit că Mădălina s-a sinucis înghițind un pesticid foarte toxic numit Carbofuran (cunoscut sub numele de Furadan) iar decesul a survenit în câteva minute. Mădălina Manole era căsătorită cu Petru Mircea, din mariajul lor rezultând un băiețel, Petru Mircea junior.

