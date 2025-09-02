„B”, femeia care spune că știe adevărul

Jurnalista muzicală Lesley-Ann Jones, autoare a mai multor biografii despre Mercury, a primit în decembrie 2021 un e-mail care i-a zdruncinat toate convingerile. „Nu s-au identificat atunci. E-mailul avea 26.000 de cuvinte și 41 de pagini”, povestește ea pentru Mirror.

Expeditorul, semnat simplu „B”, a susținut că este fiica lui Freddie Mercury. Deși nimeni nu i-a putut verifica afirmațiile, mesajul a devenit punctul de pornire pentru o corespondență intensă.

„Ea nu încerca să mă convingă de nimic, dar a reușit să îmi răspundă la toate întrebările, iar răspunsurile le puteam verifica”, spune Lesley-Ann.

Într-un schimb de replici, „B” a confirmat presupunerea jurnalistei: „Ai ghicit, nu ți-am spus eu”.

Potrivit relatărilor, „B” ar fi avut legături cu familia lui Freddie. „A fost la primul concert Queen când avea 5 ani. Și-a cunoscut bunicii, părinții lui Freddie, la 8 ani, când familia ei s-a mutat la Londra. Totuși, nu i s-a permis niciodată să petreacă Crăciunul cu Freddie”, notează documentarul.

Dovezi imposibil de obținut

Deși unele dintre detaliile oferite de „B” par credibile, un test ADN nu mai este posibil. Freddie Mercury a decedat în 1991, iar părinții săi au murit între timp. Singura care ar putea aduce lămuriri este sora mai mică a starului, Kashmira Bulsara.

„I-am scris ca să o invit să vorbească cu mine. Nu a răspuns”, spune Lesley-Ann Jones. „Din ce am aflat, Kashmira a fost mereu împotriva ideii că ar putea exista acest copil, din motive religioase”.

Jurnalele care ar confirma totul

La prima lor întâlnire față în față, la Montreux în Elveția, locul unde Mercury și-a petrecut multe momente de creație, „B” i-ar fi înmânat jurnalistei caietele personale ale solistului Queen. Acestea ar conține note și însemnări care ar confirma existența unei fiice.

Lesley-Ann insistă că scopul documentarului este să redea adevărul despre Freddie, dincolo de imaginea construită după moartea lui: „Construcția de «star gay» a venit după moartea lui, alții sunt responsabili pentru asta. El ar fi răsuflat ușurat. Asta a fost pe primul plan: să redea adevărul despre Freddie”.

Îndoieli și scepticism

Nu toți apropiații lui Mercury cred această poveste. Mulți prieteni din cercul restrâns al artistului au respins ideea că ar fi avut un copil. De asemenea, Lesley-Ann Jones s-a confruntat cu ostilitatea unor fani Queen: „M-am obișnuit cu dușmănia și chiar cu violența unor grupuri de fani. De fiecare dată când public un nou volum, vin valuri de răutate”.

Chiar și așa, povestea „fiicei secrete” rămâne unul dintre cele mai discutate subiecte despre viața lui Freddie Mercury, un om care, la fel ca muzica sa, continuă să fascineze și să ridice întrebări la 30 de ani de la dispariția sa.

Cine a fost Freddie Mercury

Freddie Mercury (1946-1991) a fost solistul trupei britanice Queen, recunoscut ca una dintre cele mai mari voci din istoria muzicii rock. Născut în Zanzibar și crescut în India, Mercury a devenit celebru pentru interpretări legendare precum Bohemian Rhapsody, We Will Rock You sau Radio Ga Ga. Artistul a murit la Londra, în 1991, la 45 de ani, din cauza complicațiilor provocate de SIDA, rămânând un simbol global al muzicii și al libertății de expresie.

