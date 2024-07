Gabi Bădălău, cunoscut om de afaceri și fiul politicianului Nicolae Bădălău, va fi invitatul ediției de duminică a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la ora 23:00, pe Kanal D. De-a lungul timpului, Gabi Bădălău a fost adesea în atenția presei, fiind etichetat drept „copil de bani gata” și implicat în diverse afaceri ale familiei. În prezent, el este cercetat într-un dosar de corupție.

Gabi Bădălău este o figură controversată în peisajul monden, fiind subiectul tabloidelor datorită legăturilor sale cu femei celebre și divorțului mediatizat de Claudia Pătrășcanu. Pe plan personal, el este tatăl a doi copii, fiind în prezent divorțat și într-o relație pe care o descrie ca fiind „complicată”.

„Care este cel mai mare dezavantaj pentru un fiu de baron local?”, „V-ati mai fi căsătorit cu Claudia Pătrascanu daca nu rămânea gravidă?”, „Vă este rușine ca v-ati dat copiii afara din casa?”, „De câte ori ati înselat-o pe Bianca Drăgusanu?”, „Sunteti dependent de jocurile de noroc?”, „Ati condus mașini furate?”, „De ce vreți să vorbiti acum?” sunt doar cateva dintre intrebarile adresate lui Gabi Bădălău în ediția de duminică a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la 23:00, la Kanal D.

„Nu o cunoșteam nici ca om, nici ca femeie, nici ca parteneră. Nu o iubeam, dar mi-am dorit foarte mult copilul”, a spus Gabi Bădălău despre Claudia Pătrășcanu. În momentul în care a fost întrebat de câte ori a înșelat-o pe Bianca Drăgușanu, omul de afaceri a spus cu sinceritate: „nu știu să vă răspund… de trei, de cinci, de două ori”.

Gabi Bădălău a recunoscut că și-a înșelat soția

„Eu am greșit în căsnicia cu Claudia, eram cu altă femeie. M-am dus acasă și am recunoscut lucrul ăsta, m-am descărcat, iar ea, în momentul ăla, în loc să-și țină familia, că mai sunt 100.000 de bărbați care greșesc, a postat pe Faceboook un mesaj foarte, foarte urât despre mine, despre familie, a dat-o-n politică, a dat-o în amenințări, în acea noapte când eram toți în casă – eu cu ea și cu copiii. Înainte, maică-sa intervenise în relația noastră… Eu am greșit că eram cu altă femeie, că am înșelat-o și mi-am asumat lucrul ăsta. După acel mesaj, în care am văzut o altă Claudia, plină de ură, de frustrare, am simțit că s-a rupt.

N-am niciun război cu ea, noi trebuie să ne creștem copiii în liniște și pace. N-am nimic de împărțit, inclusiv partajul, nu e nicio miză la noi. Dacă eu văd că ea își revine și nu mai face tot circul ăsta, mai ales în presă și tot ce a făcut rău… Le punea copiilor microfoane în hăinuțe sau în ghiozdan când venea la mine și vorbeam cu tata lucruri – ce vorbește fiecare om în casă – și pe urmă și le posta pe Facebook și s-a dus cu ele la Poliție. De-asta am ajuns atât de disperat și radical încât nu pot să stau cu ea la masă”, a mai spus Gabi Bădălău în podcastul lui Nasrin Ameri.

Pentru copii, cei doi au încercat să își mai dea o șansă, însă gestul făcut de Claudia într-o seară l-a luat prin surprindere pe Gabi.

„Mi-aduc aminte, acum vreo 4 ani am rămas la ea acasă într-o noapte, pentru că-și doreau copiii să doarmă cu mine. Doar că ea fiind un personaj foarte, foarte perfid, foarte diabolică, în acea noapte mi-a luat telefonul, a scos tot din el după care m-a amenințat, a dat și prin presă ce mi-a găsit prin telefon… Am mai avut încercări de a fi toți patru, pentru copii, dar am ajuns la concluzia că nu am cu cine”.

