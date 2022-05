De mai bine de trei ani, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se războiesc prin tribunale din cauza divorțului și a custodiei copiilor. Joi, 12 mai, cei doi s-au întâlnit din nou în fața judecătorilor, iar după ce a ieșit din sala de judecată, omul de afaceri a făcut mai multe declarații. Dacă până acum el prefera să nu comenteze subiectul, de data aceasta Gabi Bădălău a răbufnit.

„A angajat o firmă de detectivi, dar instanța a respins această probă. Am avut această investigație din partea detectivilor, dar concluzia detectivilor în urma investigării era că fumez narghilea, că iau masa la restaurantele de pe Șoseaua Nordului și că m-au văzut că beau și că mă urc la volan și că sunt un pericol pentru copiii mei.

Eu nu înțeleg de ce naibii nu se potolește, de ce nu încercăm să avem o relație civilizată și umană și de ce nu putem să fim doi părinți responsabili pentru copii. Îi cer Claudiei, prin intermediul dumneavoastră, să încerce să ne liniștim, să fie mai umană, să fie mamă și să încercăm să avem naibii o relație sănătoasă pentru copii”, a zis Gabi Bădălău, pentru „Xtra Night Show”.

„Îmi face plângeri zilnic sau săptămânal”

Mai mult, încă soțul Claudiei Pătrășcanu susține că aceasta a sunat la Poliție în ziua nunții surorii lui. Artista ar fi fost deranjată de faptul că Gabi Bădălău nu i-a adus acasă copiii la ora stabilită. Omul de afaceri susține că relația cu fosta parteneră nu este deloc una bună și că aceasta caută tot timpul motive de ceartă.

„E foarte defectuoasă. E o fire foarte conflictuală, nu înțeleg și sunt uimit și șocat de atitudinea Claudiei, de atitudinea avocaților. Nu înțeleg răutatea pe care o are asupra mea de a mă decădea din drepturi, de a mă omorî mai are să zică. Îmi face plângeri zilnic sau săptămânal, inclusiv duminică, când am avut un eveniment în familie, a sunat la 112 pentru o prostie, sunt obișnuit cu plângerile Claudiei. Era ora 18 că nu duc copiii acasă, cu toate că aveam un acord să duc copiii luni”, a spus Gabi Bădălău la „Xtra Night Show”, relatează Spynews.

Încă soțul Claudiei Pătrășcanu susține că artista este cea care întreține tensiunea dintre ei și care nu vrea să se termine procesul mai repede. Relația dintre ei nu este deloc bună, deși Claudia spunea că a acceptat situația și că se înțelege bine cu tatăl copiilor ei.

„Claudia e bipolară și are dublă personalitate și nu înțeleg cu mine, tatăl copiilor, care eu încerc să fiu foarte civilizat și foarte diplomat cu ea, eu am formulat o cerere, o tranzacție la începutul dosarului, că tot spune că nu-i dau divorțul, de parcă ar fi un obiect, am făcut aceea tranzacție care era în avantajul său și al copiilor, dar nu a acceptat-o”, a mai zis el, pentru sursa mai sus menționată.

