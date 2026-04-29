Multe persoane au fost curioase să afle cum a reușit Gabriela Cristea să slăbească atât de mult într-o perioadă relativ scurtă. Ei bine, acum, fosta prezentatoare TV a elucidat misterul! De asemenea, ea a dezvăluit că în prezent cântărește 67 de kilograme.

„Noi am slăbit cu un medicament injectabil, eliberat pe bază de rețetă medicală și care poate fi făcut doar în anumite condiții, adică trebuie să ai un istoric de efecte secundare ale obezității care să te recomande pentru acest tratament”, a declarat Gabriela Cristea într-un podcast.

„M-am panicat foarte tare, pentru că eu am doi copii și îmi doresc să îmi cresc copiii. E greu să vorbești despre asta. Acum, sunt fericită! Aceste lovituri pe care le-am primit de-a lungul timpului în viață m-au făcut cumva să mă refugiez în mâncare”, a declarat Gabriela Cristea în propriul podcast.

Vestea dură venită din partea medicilor

Gabriela Cristea a făcut o mărturisire emoționantă despre un diagnostic dur primit în 2025. „Sunt Gabriela Cristea și timp de mulți ani am purtat o mască, masca femeii mereu zâmbitoare, mereu aranjate, pe care voi o vedeați la televizor, dar în spatele acelei imagini, în oglinda mea de acasă, adevărul era altul”, și-a început Gabriela Cristea dezvăluirea. În iunie 2025, prezentatoarea a primit un diagnostic de obezitate gradul 1, o afecțiune mult mai gravă decât pare la prima vedere.

