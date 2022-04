Din anul 2008 până în anul 2013, Gabriela Cristea a fost căsătorită cu Marcel Toader. Procesul de divorț a fost unul cu scandal, astfel că prezentatoarea a avut mult de suferit în urma celor întâmplate. Ea a recunoscut că a avut nevoie de o perioadă destul de lungă de recuperare după acest divorț. Omul de afaceri a murit în urmă cu 3 ani, după ce a suferit un infarct.

„Eu nu am avut (n.r. – nevoie de un partener «tampon» între două relații serioase). Eu am preferat… După ce am divorțat, că știe toată lumea că am trecut printr-un divorț…

Vai de capul meu, poate și din cauza faptului că a fost un divorț zgomotos, și urât, și apăsător, și angoasant, am avut nevoie de o perioadă foarte lungă de pauză, în care nu m-a interesat ca cineva să fie în viața mea în niciun fel”, a declarat Gabriela Cristea la Antena Stars.

Din 2015, prezentatoarea de la Antena Stars s-a căsătorit cu Tavi Clonda, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. Gabriela Cristea s-a vindecat cu greu după suferința provocată de divorț.

„După aia am avut o relație cu Tavi, ne-am căsătorit și suntem bine mersi. Deci, nu e obligatoriu să avem o relație «tampon»”, a completat vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Gabriela Cristea a ajuns cu fetița cea mică la spital în ziua de Paște

Prezentatoarea TV nu a avut parte de sărbători liniștite, pentru că a ajuns cu fata cea mică, Iris, la spital. Gabriela Cristea și soțul ei s-au speriat și au decis să o ducă pe cea mică la doctor. Micuța a făcut indigestie.

„Noi suntem niște părinți extremi de responsabili și la fiecare Paște și Crăciun trebuie să ajungem cu una dintre ele la spital.

De data asta s-a întâmplat cu Iris, care a avut febra și a făcut o indigestie un pic mai gravă. Acum de abia are voie să mănânce și ar mânca orice”, a povestit vedeta în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

GSP.RO VIDEO În 2005 mergea la "Din Dragoste", după ce își înșelase soțul cu 2 bărbați. Uluitor ce s-a aflat acum, după mulți ani

Playtech.ro Avertismentul terifiant care zdruncină liniștea României. Rusia pregătește un atac masiv cu rachete asupra Transnistriei. Ce mesaje au primit locuitorii

Observatornews.ro "Dumnezeu să te odihnească, suflet bun şi drag". Ovidiu, un profesor din Satu Mare, a murit la 43 de ani într-un accident rutier. Trei copii au rămas orfani de tată

HOROSCOP Horoscop 27 aprilie 2022. Capricornii sunt înconjurați de oameni speciali, care îi pot inspira să dea frâu liber unor dorințe vechi

Știrileprotv.ro Moldova spune că va lupta dacă va fi invadată de Rusia. ”Cât de mici am fi, trebuie să ne facem datoria față de casa noastră”

Orangesport.ro Ce i-a pus Vladimir Putin tinerei din imagine . Fata s-a ruşinat şi a avut o replică timidă

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești