„Prima seară și prima dată la Bacău (n.r. unde au loc antrenamentele pentru emisiune)…singură! Despre restul vă povestesc zilele următoare și fac și poze. (…)

Sunt în camera de hotel, la Bacău pentru că așa cum mulți ați intuit DA, sunt la Splash și o să mă vedeți pe Antena 1 începând cu 13 august. Bine, atunci începe show-ul, pe mine o să mă vedeți puțin mai târziu. A fost o primă noapte pe care am petrecut-o aici, la Bacău, destul de ciudată pentru că după multă vreme am dormit la hotel singură. Nu am fost nici cu fetele, nici cu Tavi.”, a declarat Gabriela Cristea în mediul online.

Alături de ceilalți concurenți de de antrenori, Gabriela Cristea se pregătește pentru salturile spectaculoase. Vedeta a îmbrăcat chiar și costumul de baie, după ce a slăbit zeci de kilograme.

Poartă unul dintr-o singură piesă, negru în partea de jos și albastru cu roz în partea de sus.

Zeci de personalități, care activează în domenii cu totul diferite, îşi vor demonstra abilităţile în privinţa săriturilor în apă, dar, mai ales, vor încerca să-și testeze limitele și să-și învingă temerile, în cel mai nou sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”.

Concurenții „Splash! Vedete la apă” sunt Giani Kiriță, Cătălin Cazacu, Mario Fresh, Otilia Bilionera, Alina Pușcaș, Margherita, Cristi Pulhac, pălărierul Radu Itu, Fachiru din Periș, Dj Harra, Chelsea Gandrabura și Natalia Duminică.

