Gabriela Cristea, cunoscuta prezentatoare TV, a trăit momente de coșmar în timpul vacanței petrecute alături de familia sa în Corfu, Grecia. În loc să se bucure de relaxare și peisajele spectaculoase ale insulei, vedeta a avut parte de o experiență șocantă.

Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, Gabriela Cristea le-a povestit fanilor cum, într-o seară, în jurul orei 22:00, a descoperit un șarpe în vila în care era cazată. Incidentul a avut loc când ea și familia sa s-au întors în locație, iar momentul a fost unul de neimaginat pentru prezentatoarea TV, care a descris întâlnirea ca fiind „șocul vieții”.

„Locația unde stăm este absolut fabuloasă, dar aseară ni s-a întâmplat o chestie. Fusesem oarecum avertizați, doar că nu am luat în serios. Ne-am gândit că am mai fost în Grecia și nu ni s-a mai întâmplat niciodată. Când am deschis ușa casei, să intrăm în casă, am găsit un șarpe. Era fix la ușă, înăuntru, în locație.

Vă dați seama, când am deschis ușa și m-am trezit cu șarpele în fața ochilor, mi-a stat inima. Era un pui de șarpe, pentru că cei ajunși la maturitate sunt foarte rari. E doar un șarpe veninos, dar nu trăiește pe unde stau oamenii”, a povestit Gabriela Cristea în mediul online.

„Am început să iau în serios toate avertizările pe care ni le-a oferit gazda”

După acest incident neplăcut, Gabriela Cristea a mărturisit că a început să ia în serios avertizările primite anterior de la gazda locației și a oferit câteva sfaturi utile celor care aleg să viziteze astfel de destinații în Grecia.

„Am început să iau în serios toate avertizările pe care ni le-a oferit gazda acestei locații și sunt o grămadă de semne care ne spun să avem grijă că totuși viața în natură aici nu este chiar așa cum sunteți voi obișnuiți. Ideal este că în momentul în care vreți să vă încălțați, să luați papucul sau pantoful și să îl scuturați bine. Dacă vreți să vă așezați într-un loc afară, trebuie să luați perna și să o scuturați bine, ca să nu aveți o surpriză neplăcută”, a mai completat ea.

Gabriela Cristea se află în vacanță alături de soțul ei, Tavi Clonda, și cele două fetițe ale lor, Iris și Victoria. Deși au ales Corfu pentru peisajele sale fabuloase și atmosfera liniștită, experiența întâlnirii cu șarpele a fost una care, cu siguranță, le va rămâne în memorie.

