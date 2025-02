Gabriela Cristea, una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut corpul său în urma tratamentelor hormonale și despre impactul acestora asupra stilului său de viață. La 50 de ani, prezentatoarea TV continuă să inspire, promovând un mesaj puternic despre acceptare și încredere în sine.

Recent, Gabriela Cristea a petrecut o vacanță relaxantă în Dubai alături de soțul său, Tavi Clonda. Vedeta s-a afișat în costum de baie, iar imaginile surprinse de soțul ei au atras atenția fanilor. De asemenea, Gabriela a împărtășit poze de la bazin, o activitate pe care a început să o practice pentru a-și îmbunătăți starea de bine.

Deși a primit critici de-a lungul timpului pentru felul în care arată sau pentru aparițiile sale în mediul online, Gabriela Cristea nu se lasă afectată de comentariile negative. Ea consideră că autenticitatea și naturalețea sunt cele mai importante și încurajează femeile să se accepte așa cum sunt, fără să se lase influențate de standardele nerealiste de frumusețe promovate în media.

De ce s-a îngrășat Gabriela Cristea

Gabriela Cristea a făcut unele tratamente hormonale înainte de a rămâne însărcinată, care i-au dat organismul peste cap.

„Nu mă simt bine fizic și am început să obosesc foarte tare. În momentul în care am făcut tratamentele hormonale pentru sarcină am început să mă îngraș și, până să am fetele, era foarte simplu pentru mine.

Dacă luam un kilogram 2-3-5, mă reglam foarte repede, în două săptămâni eram ok, acum nu mai pot, efectiv nu mai pot. Nu mai pot să țin cură de slăbire. Mi se pare cumva că poate o las pe ultimul plan și mi se pare important, până la urmă, și cum arăți, dar eu cred că o femeie, dacă se îngrijește, e frumoasă și e frumoasă oricum, și cu 5 kilograme în plus, și cu 10 în plus”, a spus Gabriela Cristea în podcastul „Acasă la Măruță”.

Gabriela Cristea, criticată că își modifică pozele pe social media

Gabriela Cristea este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante din viața ei cu persoanele care o urmăresc în mediul online. Ultimele sale postări i-au enervat pe fani și asta pentru că vedeta și-ar fi modificat pozele și ar fi apărut mult mai slabă pe Instagram.

După părerea multora, Gabriela Cristea a exagerat cu filtrele, mai ales că în realitate, aceasta se luptă cu kilogramele în plus. În timp ce unii i-au transmis urări pentru vacanță, alții nu au avut nicio reținere în a o critica.

„Doamna Gabriela… de când sunteți în Dubai ați slăbit ceva kilograme!” / „Ce penibili pot fi! Nu observă că toată lumea le zice și râde de ei?” / „În Dubai se ard grăsimile, la temperaturi extreme!” / „Dacă ai nevoie de Photoshop pentru că nu ești confortabilă cu kilogramele tale de ce nu te pui pe dietă?

Și mie îmi plac dulciurile și mănânc zilnic (dar am grijă cât și ce). Este ridicol când o țară întreagă vede, ești o vedetă” / „Vacanță plăcută! Ai mai băgat niște filtre!!! Seara înfuleci până nu mai poți și ziua ești nimfă.

Nu vă mai editați pozele, sunteți o femeie extraordinar de frumoasă indiferent de kilogramele în plus, trebuie să fiți orgolioasă pentru ceea ce sunteți, vă admir!” / „Frumos… dar exagerezi cu modificatul pozelor. Hai că merge așa puțin, dar nici chiar atât de mult”, acestea au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fani, potrivit Cancan.

