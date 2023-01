Gabriela Cristea simte că a ajuns la capătul puterilor și are nevoie de sfaturi din partea altor părinți. În această dimineață, prezentatoarea de la Antena Stars nu s-a înțeles deloc cu fetele sale, care au început să plângă atunci când au ajuns la grădiniță.

Soția lui Tavi Clonda se simte obosită și nu poate lua nicio pauză, pentru că are multe proiecte în desfășurare. Viața cu doi copii mici nu este deloc ușoară, însă Gabriela Cristea încearcă să facă față tuturor problemelor care apar și pe care de multe ori reușește să le gestioneze foarte bine.

„Neața, dragilor. Voiam să vă zic că sunt într-o stare mai specială. Pentru mine astăzi e Blue Monday. Deci m-am trezit de dimineață cu un chef de a mă culca la loc, ceva de speriat și voiam să vă întreb cum rezolvați voi problemele când vă simțiți extenuați, fără putere și parcă într-un impas. Cel mai mult mă derutează sau mă face să mă simt disconfortant când nu reușesc să mă înțeleg cu fetele. A fost o dimineață foarte grea la grădiniță, pentru că niciuna nu voia să rămână, iar eu aveam foarte multă treabă azi. Și ce faci? Ce faci când fiica cea mare plânge că ea nu vrea să rămână la prânz, că ea vrea ceva dulce de dimineață, de la prima oră? Cea mică, deși era în toane bune și voia să facă tot ce o rugam, se ia după cea mare. Și uite așa am ajuns să stau vreo 45 de minute și să aștept după ele la grădiniță, până când am reușit să plec.

„La momentul ăsta îmi vine să abandonez toate proiectele pe care le am”

Probabil că nici starea mea de spirit de acum nu este tocmai grozavă. Cum treceți voi peste momentele astea? Cum faceți față, pentru că nu există nimic care să mă întristeze mai tare decât momentele în care nu reușesc să mă înțeleg cu fetele. Sinceră să fiu, la momentul ăsta îmi vine să abandonez toate proiectele pe care le am, să mă duc acasă, să mă culc și să mă trezesc mâine, dar nu pot. Am multă treabă. Acum sunt în fața atelierului și nu-mi vine să intru”, a spus Gabriela Cristea, pe pagina sa de Instagram, potrivit WOWbiz.ro.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost în vacanță la începutul anului

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început anul cu o vacanță în Tenerife, unde și-au încărcat bateriile înainte de a începe munca. Fanii s-au îngrijorat când au văzut că vedeta nu a mai postat o perioadă pe rețelele de socializare și nu știau ce s-a întâmplat cu aceasta.

„Dragilor, vă mulțumim pentru gândurile voastre bune la început de an. Am tot primit mesaje de la voi pentru că nu am mai postat în feed de multă vreme, dar ne-am dorit tare mult să ne bucurăm mai mult de „noi” la început de an. Azi noapte ne-am întors din vacanța unde a fost minunat. Noi am ales Tenerife și ne-am bucurat de o insulă desprinsă parcă din altă lume. Toate imaginile filmate le vom grupa în două vloguri pe care le vom încaărca în curând pe YouTube, iar zilele următoare o să urcam aici mai multe poze. De astăzi la muncă, dar vă povestesc mai târziu ce și cum”, spunea Gabriela Cristea pe rețelele de socializare, în urmă cu aproape două săptămâni.

