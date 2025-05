După anunțul retragerii, mulți s-au întrebat din ce face bani acum Gabriela Cristea și au presupus că vedeta își rotunjește veniturile cu cofetăria. În realitate, lucrurile stau altfel.

Drept urmare, principala sursă de venit sunt acum contractele de imagine pe care Gabriela Cristea le are.

„Nu muncesc mai puțin de când m-am lăsat de televiziune. Stau acasă foarte puțin, stau tot timpul când sunt fetele acasă, a devenit regulă. Nu știu dacă o să-mi fie dor de televiziune, sunt cinstită. Poate o să îmi fie, poate nu. Nu o să îmi fie niciodată dor de ceva care m-ar putea ține departe de fetele mele.

M-am amuzat când am anunțat că mă retrag, că ăsta este motivul. Toată lumea m-a sunat să îmi spună că sigur s-a întâmplat ceva. Părea așa incredibil că renunț. Eu mă gândeam deja de un an de zile la ruptura asta. Am pus în balanță foarte multe, și financiarul, și cariera mea, ce pot să fac.

Eu sunt o persoană activă, nu pot să stau și atunci trebuia să îmi umplu timpul cu ceva. Dacă cineva își închipuie că eu fac bani din cofetărie acum se înșală, pentru că deocamdată încă investim, suntem la început de drum”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii „Online story”.

