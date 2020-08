Gabriela Cristea și Tavi Clonda au sărbătorit 1 an de la căsătorie. „De data asta nu am mai ieșit la restaurant”

„Săptămâna asta am împlinit un an de la căsătoria religioasă, în primăvară am făcut 5 ani de când suntem luați cu acte, iar în toamnă se împlinesc 7 ani de când ne iubim”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

Gabriela Cristea le-a mărturisit admiratorilor că ea și soțul său au sărbătorit acasă, făcând niște poze în curte, din cauza pandemiei de COVID-19.

„De data asta nu am ieșit la restaurant, am făcut doar niște poze în curtea casei noastre și așteptăm momentul în care vom putea ieși la o întâlnire ca pe vremuri”, a aădugat ea.

Citeşte şi:

N-avem școli, dar le închidem. Oferită în dar de către moştenitori, şcoala monument istoric din satul băcăuan Cârligi e lăsată în paragină de autorităţi

Patru știri despre cum tehnologia poate schimba lumea. De la funcționarul-robot din Estonia, la teste rapide COVID-19 pentru studenți ai unei universități din SUA

Guvernul Orban, față în față cu moțiunea de cenzură. Ce spun calculele: cade sau nu Guvernul?