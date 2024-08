În urmă cu câteva zile, Tavi Clonda, Gabriela Cristea și cele două fetițe ale lor au pornit către o nouă vacanță. La prima oră a dimineții, la cinci, au ajuns pe Aeroportul Otopeni unde și-au lăsat bagajele și au mers spre porțile de îmbarcare.

Au avut suficient timp cât să ia și micul dejun la unul dintre magazinele de pe aeroport. Într-o filmare postată pe Facebook de Tavi Clonda, el afirmă: „5 dimineața, frumos, îmi place ora asta. M-am obișnuit. Voi știți de ce vin eu în aeroport. Pentru sendvișul ăsta cu ton”. Aproximativ 500 de lei a cheltuit întreaga familie pentru micul dejun de pe aeroport, care nu a fost lipsit de un incident.

Soțul Gabrielei Cristea a avut un schimb de replici cu angajatul magazinului de unde au comandat mâncarea. În timpul filmării, lui Tavi Clonda i-a fost atrasă atenția că blochează trecerea prin local.

Reacția artistului a venit imediat: „Ce? Să mă dau mai încolo. Unde să mă dau? Ați făcut voi mesele astea proaste, ce să vă fac. Și te mai iei și de mine la 5 dimineața”. Cântărețul nu a băgat în seamă incidentul și și-a continuat micul dejun.

Recomandări 109 milioane de lei, bani dați de partide pentru presă și propagandă în prima jumătate din anul 2024 | ANALIZĂ

După toate acestea, Gabriela Cristea, Tavi Clonda și fetițele lor se bucură acum de o vacanță în Grecia. El a făcut turul vilei în care sunt cazați, unde au piscină și tot confortul.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au o căsnicie de 9 ani

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează o familie din 2015 și au împreună două fete. Cei doi sunt foarte activi în mediul online, așa că cei care îi urmăresc au șansa de a-i vedea în multe ipostaze, fiind implicați în tot felul de proiecte. Prezentatoarea TV a vorbit recent despre tensiunile din cuplu, dar și care sunt motivele care duc la o ceartă cu Tavi.

„Nu știu să spun, că nu e un singur subiect din cauza căruia noi ne supărăm, să zicem, că de certat nu ne-am certat niciodată atât de rău, încât să nu ne vorbim, dar sunt situații și situații, ca în orice familie.

Nu știu să spun acum, de cele mai multe ori, probabil că din cauza energiei scăzute ne certăm, pentru că, într-adevăr, să ai doi copii mici, să ai cariere, să-ncerci să mai faci și alte businessuri pe lângă, să te ocupi și de casă, să vrei să faci lucruri extraordinare în lumea asta e complicat și energia scade, probabil la nivel foarte, foarte jos, iar cea mai multă energie ne-o consumă copiii.

Recomandări EXCLUSIV | Noul manager interimar al Spitalului „Sf.Pantelimon” este Răzvan Jitianu, medic primar chirurgie generală

De obicei, atunci când suntem cu energia jos apar discuții, pentru că, știi cum e, nu mai poți, și când nu mai poți ai nevoie de celălalt care să te susțină. În general, Tavi este cel care aplanează conflictele de cele mai multe ori și el este cel împăciuitor”, a dezvăluit Gabriela Cristea pentru revista VIVA!

„E mai greu să gestionezi o relație care să funcționeze cu adevărat”

Gabriela a recunoscut dacă a fost vreun moment mai greu în relația cu soțul ei, în care să stea despărțiți și în care să simtă că lucrurile merg într-o direcție greșită. „Din fericire, cred că suntem un cuplu care nu a trecut printr-o asemenea experiență.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Mai mult de câteva ore nu am fost niciodată certați și chiar și-n orele alea nu ne doream altceva decât să stăm de vorbă unul cu celălalt și să încercăm să rezolvăm problemele pe care le avem. N-avem timp, probabil, de chestiile astea, pentru că avem foarte multe lucruri de făcut și preferăm să ne concentrăm pe lucrurile pe care le avem de făcut și mai puțin pe certuri și pe motive pentru care am putea să ne despărțim, fiindcă motive am putea să găsim la orice colț de stradă.

Recomandări Falsul chirurg care i-a păcălit pe toți din România – pacienți, medici și judecători. Instanța: „Societatea se dovedește a fi prea puțin vigilentă”. Ce face fugarul Matteo Politi în Veneția

Cred că e mai greu să gestionezi o relație care să funcționeze cu adevărat”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

Urmărește-ne pe Google News