Cât costă tortul făcut de Gabriela Cristea. Vedeta a trecut la următorul nivel în domeniul gastronomiei

La finalul anului 2023, Gabriela Cristea a pus bazele unei mici afaceri de familie. Este vorba despre un atelier artizanal, acolo unde sunt pregătite diverse produse de panificație.

Recent, Gabriela Cristea și-a surprins clienții cu o nouă gamă de produse de cofetărie: o selecție de torturi artizanale, create din ingrediente naturale.

„Descoperă torturile noastre artizanale, create pentru toate gusturile și momentele speciale din viața ta, cu ingrediente de cea mai înaltă calitate, fără premixuri. Fiecare tort este o sărbătoare a rafinamentului și bucuriei, perfect pentru a aduce zâmbete și a crea amintiri de neuitat”, este mesajul oficial de pe site-ul Fărâmă.ro.

Există șase sortimente de tort, printre care Tort Pistache doree, Tort Tableu de Figues, Tort Royale aux Menthe, Tort Romance a Amalfi.

Prețul torturilor diferă în funcție de sortimentul ales, dar și de cantitatea dorită. Cel mai mic preț pornește de la 396 de lei – pentru un tort de 2 kg și ajunge până la 436 de lei, potrivit Cancan.

Gabriela Cristea s-a lansat în afaceri iar de curând a anunțat că pune la vânzare câteva preparate făcute în casa ei, printre care și celebra zacuscă. Prezentatoarea TV prepară deserturi și mâncăruri tradiționale.

„Sunt produse pe care eu le fac și cu siguranță le-ați mai văzut la mine. Vreau să vă arăt câteva produse pe care le am acasă și pe care le fac. Am pregătit niște borcane cu dichis. Dar să trecem la degustat. Am prăjit niște pâine pentru a putea să degustăm. Prima dată începem cu zacusca aceea clasică, cu vinete și ardei mulți. Să vă povestesc despre arome. Este sărată exact cât trebuie, are ulei exact cât trebuie, cât să nu rămână deasupra.

Zacusca cu fasole stă la loc de cinste. Ce bine miroase! Zacusca cu fasole este rețeta pe care am preluat-o de la soacra mea. În Ardeal se face această zacuscă, iar fasolea în zacuscă face ca aceasta să fie mai păstoasă, mai delicată”, le-a povestit vedeta fanilor săi, potrivit Cancan.

