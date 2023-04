Prima lor vacanță a fost în Peru, în urmă cu 4 ani, unde Dani Oțil a dus-o pe iubita lui într-o drumeție de 5 ore pe jos către Machu Picchu. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a dorit să îi testeze limitele partenerei sale, în timp ce Gabriela Prisăcariu spune că ar fi plecat în orice clipă de acolo.

„Prima noastră vacanță în doi nu a fost una reușită. Și acum îi zic că dacă nu eram atât de departe noi nu am mai fi fost astăzi împreună pentru că mi-aș fi dorit să mă întorc și să plec de acolo. Dar uită-ne că suntem împreună”, a declarat soția lui Dani Oțil pentru ego.ro.

Cei doi sunt pasionați de călătorii și nu au renunțat la vacanțe nici după ce au devenit părinți. Uneori își fac concediile fără fiul lor, Tiago. Gabriela Prisăcariu evită să-l ia pe băiețel cu ea în călătorii, pentru că este de părere că este prea mic. De Paște, cuplul va pleca într-o nouă vacanță fără fiul lor.

„Primele două zile le dorm în vacanță pentru că am nevoie, dar după începe să-mi fie dor extrem de tare de Tiago și mi-aș dori să mă întorc. Nu știu dacă este ok să zic asta, dar nu sunt de acord, mai ales când este bebeluș, să pleci cu el peste tot. Cred că partenerii au nevoie să plece singuri pentru relația lor și atunci noi, până acum, am plecat în vacanță doar noi doi, pentru că avem nevoie de asta. Și acum de Paște o să plecăm tot doar noi doi, deși primim mult hate pe Instagram.”

De când a devenit mamă, viața Gabrielei Prisăcariu s-a schimbat complet. Soția lui Dani Oțil spune că îi este foarte greu atunci când e la distanță de Tiago. „Clar m-am schimbat de când am devenit mamă. 100%. La fiecare plecare încep să plâng pentru că mă gândesc că dacă o să cadă avionul și noi nu mai suntem, eu vreau să-l văd crescând și îmi fac tot felul de scenarii. Chiar și acum îmi dau lacrimile. Este foarte greu când plec de acasă, chiar și pentru câteva ore. Mă gândesc să nu pățesc ceva, vreau să fiu lângă el și să-l văd pe viitor cum crește.”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au găsit bonă pentru fiul lor

Cei doi au căutat mult timp o bonă potrivită pentru Tiago. Deși au ajutor din partea familiei, ei au dorit pe cineva care să se dedice 100% micuțului. După mai multe încercări nereușite de a avea o bonă așa cum își doresc, acum Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au găsit persoana potrivită.

„Noi avem bonă, în sfârșit ne-am găsit și bonă. Eu în mare parte sunt acasă cam toată ziua, când nu este bona, este mama mea, avem o armată de oameni în jurul lui. Suntem la a șasea bonă, noi nu suntem pretențioși, în schimb sunt bonele. Au fost pretențioase, am avut niște probleme cu ele, dar acum suntem bine”, a declarat Gabriela într-un interviu pentru emisiunea prezentată de Cristi Brancu.

Momentan, soția prezentatorului de la Antena 1 nu se gândește la al doilea copil, însă nu exclude varianta de a rămâne din nou însărcinată peste câțiva ani. „Deocamdată nu. Eu sunt singură la părinți și întotdeauna am spus că îmi doresc măcar doi copii, pentru că e greu să fii singur. Ne mai gândim puțin și poate în viitor va veni și un al doilea copil. Acum nu, sigur nu.”

