Iuliana Tudor este, de peste 25 de ani, vedeta populară a Televiziunii Române și a devenit cap de afiș pentru spectacole și concursuri de folclor. Este un om de televiziune cu o experiență uriașă și, în același timp, una dintre cele mai discrete personalități de pe scena publică, când vine vorba de viața privată.

În anul 2001, Iuliana Tudor a lansat albumul cu muzică populară „Ce le-am spus ochilor mei”, iar în 2023 a lansat și prima carte, „Fericirea nu costă nimic”. Invitată de curând în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, prezentatoarea a făcut dezvăluiri atât despre viața personală, cât și despre cariera ei.

În cadrul interviului, ea a dezvăluit gafa pe care a făcut-o în direct la emisiunea sa „O dată-n viață”, în primele sezoane. În timpul unei ediții cu politicieni, Iuliana Tudor l-a avut invitat pe Petre Roman, însă nu a reușit să-și amintească cine era acesta. Aflându-se la doar un metru de invitatul său, prezentatoarea nu a putut să-i rostească numele, rămânând pentru câteva momente fără reacție.

Iuliana Tudor: „Îmi aduc aminte că în seara aceea am râs mult după întâlnirea asta”

Rapid, Iuliana Tudor s-a îndepărtat de de invitat și mergând către orchestră, după care s-a întors la pupitru pentru a verifica desfășurătorul. În cele din urmă, prezentatoarea TV a reușit să-i spună invitatului pe nume. „Bâlbă pot să o numesc și atunci când nu îți recunoști invitatul, care este o persoană publică. A-l avea în față la o distanță de un metru pe Petre Roman la O dată-n viață și să am un blocaj mental… Pur și simplu, nu am putut să-i rostesc numele. Am fost blocată.

Am construit imediat ceva, m-am îndepărtat, m-am dus către orchestră, am revenit la pupitru, unde aveam desfășurătorul și m-am uitat un pic și am zis: Domnule Petre Roman… Acela a fost momentul în care mi-am dat seama cât de important este să nu fii foarte sigur pe tine atunci când intri mai ales într-o transmisiune în direct.

Este foarte importantă vigilența, e foarte important acest angrenaj de resurse, toate puse acolo cât mai intens posibil ca atenție, însă e acel ceva care se poate întâmpla oricând și oricui. Trebuie să fii pregătit, să nu te iei foarte în serios. Îmi aduc aminte că în seara aceea am râs mult după întâlnirea asta. I-am spus și domnului Roman: «Îmi este imposibil să înțeleg cum să mi se întâmple așa ceva»”, a spus Iuliana Tudor, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

De ce a plâns Iuliana Tudor în emisiunea lui Denise Rifai

La Kanal D, prezentatoarea Denise Rifai a întrebat-o pe vedetă: „Ce putere v-ați dori să aveți măcar o dată în viață?”. Iar ea a explicat, cu ochii în lacrimi, că și-ar dori să o poată readuce la viață pe femeia care i-a dat viață: „S-o pot aduce înapoi (n.r. pe mama), dar, pentru că știm că asta nu se poate, cred că rațional v-aș răspunde: Să pot iubi mai mult, atât”.

Invitata a spus, conform kanald.ro, că simte în permanență prezența mamei sale, pe care nu va putea să o uite niciodată: „E aici, cu noi, acum. E în venele mele, e în sângele meu, dar știu că e acolo, în spatele camerei, și mă gândesc de fiecare dată că o parte din ceea ce trăim cu toții, pierderea unui părinte, vine. Nu cred că ne vom putea împăca cu această plecare vreodată, dar ceea ce putem face este să-i ținem, pentru că a uita înseamnă a îngropa, de fapt, propriul suflet”.

