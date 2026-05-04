Evenimentul va fi transmis în direct, începând cu ora 19:00, pe VOYOTIFF Unlimited și pe Premiilegopo.ro. Cele mai importante momente surprinse în seara galei vor fi difuzate vineri, 8 mai, de la ora 23:00, pe Pro Cinema.

Peste 900 de invitați din lumea filmului românesc sunt așteptați să participe la evenimentul în cadrul căruia vor fi recompensate performanțele cinematografiei autohtone din ultimul an. Începând cu ora 19:00, nominalizați ai ediției, alături de profesioniști din industria de film și cea de media vor fi întâmpinați pe covorul roșu de Amalia Enache, PRO TV.

Printre cei care vor urca pe scenă pentru a înmâna premiile ediției se numără actorii Anamaria Marinca, Anda Onesa, Marius Bodochi, Mihai Mălaimare, Monica Bîrlădeanu, Gigi Ifrim, Cătălina Mihai sau Nicodim Ungureanu, prezentatorul radio Răzvan Exarhu, jurnalistele Paula Herlo și Roxana Voloșeniuc sau directorul Institutului Francez din România, Isabelle Pérot. 

Printre cei care au confirmat prezența la gală se numără regizorii Nae Caranfil, Florin Șerban și Tudor Cristian Jurgiu, actorii George Ivașcu, Catrinel Dumitrescu, Toma Cuzin, Magda Catone sau Alexandru Ion, producătoarele de film Ada Solomon, Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu și Iuliana Tarnovețchi, directoarele de casting Viorica Capdefier și Domnica Cârciumaru sau creatoarea de modă Doina Levința.  

Cinci filme sunt în competiție pentru trofeul la cea mai râvnită categorie a Premiilor Gopo –

Cel mai bun film de lungmetraj: Comatogen (r. Igor Cobileanski)

Dinți de lapte (r. Mihai Mincan)

 Kontinental ’25 (r. Radu Jude)

 Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure)

Documentarul Tata (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc).

Dinți de lapte conduce topul celor mai nominalizate filme, apărând în 12 categorii de premii. Urmează Nu mă lăsa să mor (9 nominalizări) și Cravata Galbenă (8 nominalizări). Producțiile Comatogen și Kontinental ’25 sunt ambele nominalizate în câte 7 categorii de premii.

 Cea mai bună regie

 Igor Cobileanski pentru Comatogen

Mihai Mincan pentru Dinți de lapte

Radu Jude pentru filmul Kontinental ’25

Andrei Epure pentru Nu mă lăsa să mor 

Tudor Giurgiu pentru Pădurea de molizi.

Cea mai bună actriță într-un rol principal

 Daniela Nane (Comatogen)

linca Hărnuț (Ink Wash)

Eszter Tompa (Kontinental ’25)

Cosmina Stratan (Nu mă lăsa să mor)

Coca Bloos (Pădurea de molizi).

Cel mai bun actor într-un rol principal:

Daniel Popa (Clasat)

Andrei Aradits (Comatogen)

Ben Schnetzer (Cravata Galbenă)

Mircea Andreescu (Pădurea de molizi).

Cel mai bun film de debut:

Catane (r. Ioana Mischie)

Clasat (r. Horia Cucută, George ve Gänæaard)

Ink Wash (r. Sarra Tsorakidis)

Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure)

Tata (r. Lina Vdovîi)

Viitor luminos (r. Andra MacMasters).

Premiul pentru întreaga carieră este acordat Dorinei Lazăr. De asemenea, un Premiu pentru întreaga carieră va fi înmânat și actorului Ovidiu Schumacher. Regizorul și profesorul Laurențiu Damian va primi Premiul pentru întreaga activitate, prezentat de Primăria Sectorului 2 prin Centrul Cultural Mihai Eminescu. Sebastian Cosor și Ștefan Popescu (studioul de VFX Safe Frame) vor primi Premiul special.

