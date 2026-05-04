Cauzele principale ale problemei

Un sifon uscat sau blocat, acumularea de grăsimi și păr, garnituri deteriorate și lipsa unei conducte de ventilație sunt printre cele mai comune motive pentru acest disconfort. Specialiștii explică faptul că, atunci când plouă abundent, rețeaua de canalizare se umple cu apă, iar aerul este împins înapoi prin conducte. Acest aer transportă mirosuri neplăcute și impurități direct în bucătărie sau baie. „Biofilmul, un strat de bacterii care produce hidrogen sulfurat – gazul cu miros de ouă stricate – se acumulează în conducte de-a lungul anilor. Acesta trece ușor prin garniturile deteriorate, iar umiditatea și aerul cald din timpul ploilor accelerează multiplicarea bacteriilor”, explică un articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International.

Soluția rapidă din bucătărie

Există, însă, un remediu simplu pe care îl puteți aplica imediat. Turnați o cană de bicarbonat de sodiu în sifon, urmată de o cană de oțet alb. Lăsați amestecul să acționeze timp de 15 minute, după care adăugați un litru de apă fiartă. Acest proces ajută la curățarea mecanică a pereților conductelor și neutralizarea mirosurilor neplăcute. Se recomandă repetarea procedurii săptămânal. Pentru depunerile persistente, adăugați o lingură de sare grunjoasă înainte de oțet, pentru un efect de curățare mai puternic. Alternativ, folosiți o jumătate de cană de sare grunjoasă, o cană de bicarbonat de sodiu și o cană de oțet încălzit, urmate de apă fiartă după 20 de minute.

Măsuri de prevenție

Pentru a evita reapariția problemei, asigurați-vă că sifonul are mereu apă. Dacă folosiți rar un anumit sifon, turnați o cană de apă la fiecare trei zile. Plasele pentru păr din duș și filtrele din chiuvetă sunt utile pentru a preveni blocarea conductelor. Verificați lunar garniturile sifonului de sub chiuvetă; dacă acestea sunt întărite sau crăpate, trebuie înlocuite. Evitați utilizarea substanțelor chimice pe bază de clor, care pot deteriora conductele, dacă nu este absolut necesar.

Când este nevoie de ajutor profesional

Dacă mirosurile persistă în ciuda eforturilor depuse, problema ar putea fi mai gravă. O conductă verticală deteriorată sau o ventilație blocată pe acoperiș sunt cauze posibile. În clădirile vechi, conductele se pot deforma, creând locuri unde apa stagnează. O astfel de defecțiune poate fi identificată doar de un specialist cu ajutorul unei camere de inspecție.

