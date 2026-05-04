Președintele dă asigurări că reformele și parcursul pro Occidental vor continua

Președintele Nicușor Dan a intervenit în criza politică actuală, afirmând că deține controlul asupra situației și că există deja un acord majoritar între forțele politice pentru menținerea direcției pro-europene.

Șeful statului a subliniat că, indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură, marile reforme asumate de România nu vor fi abandonate, oferind astfel o garanție de stabilitate în fața incertitudinilor guvernamentale din Parlament.

„Ştiu exact ce întâmplă în România. Am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri şi de azi, o să avem mâine moţiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau celălalt, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze şi există acord pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE şi PNRR”, a declarat șeful statului.

Companiile de stat au probleme mari și necesită reforme

Președintele Nicușor Dan a abordat frontal tensiunile politice legate de reformarea sectorului public, subliniind necesitatea unei schimbări de paradigmă în companiile de stat.

„Sunt probleme mari la companiile de stat și trebuie să le facem să funcționeze pe principii economice și să ducem un management competent acolo, iar asta a stârnit disensiuni și probleme de viziune. Cu tact și negocieri, trebuie să mergem înainte”, a declarat șeful statului, indicând că profesionalizarea managementului rămâne un punct nenegociabil, în ciuda instabilității parlamentare.

Vom avea o criză politică, dar ea va fi depășită repede, asigură președintele

Întrebat dacă crede că moțiunea de cenzură va trece, președintele a evitat să dea un răspuns. „O situație de incertitudine cu privirea la situația viitorului guvern va fi o săptămână-două dar nu trebuie să ne îngrijorăm fiindcă există o garanție din partea partidelor că parcursul pro european va continua”, a insistat șeful statului.

Despre cursul leu-euro: „Invit la calm”

Președintele spune că deprecierea leului este doar o reacție de moment a pieței „cum s-a mai întâmplat la evenimente de acest gen” și va reveni la normal.

Parlamentul României se pregătește pentru un vot decisiv marți

A început numărătoarea inversă până la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, un test crucial pentru supraviețuirea politică a premierului Ilie Bolojan. Mâine, 5 mai, Guvernul său va fi demis dacă cel puțin 233 din cei 463 de parlamentari vor vota „pentru”. Până atunci, ambele tabere negociază cu senatorii şi deputaţii, pentru a-şi asigura victoria.

Conflictul politic a fost alimentat de nemulțumiri profunde privind reformele administrative și planurile de vânzare a unor active ale statului, transformând ședința de mâine într-un test critic pentru supraviețuirea actualei coaliții.

