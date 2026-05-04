Cum arată cele mai noi imagini de pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu – Pitești

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horaţiu Cosma a anunţat că marţi, 5 mai 2026, are loc străpungerea tunelului Robeşti, parte din secţiunea montană Boiţa – Cornetu de pe Valea Oltului, care va fi inclusă în viitoarea Autostradă Sibiu – Piteşti.



„Un nou moment important pentru infrastructura României: tunelul Robeşti va vedea luminiţa după şapte luni de la debutul lucrărilor”, a transmis Horațiu Cosma, pe Facebook.

Tunelul Robești va fi străpuns după 7 luni de la debutul lucrărilor

Potrivit sursei citate, construcţia tunelului Robeşti a început în octombrie 2025, iar lucrările au presupus excavaţia a 200.000 de metri cubi de rocă.



Tunelul, care măsoară aproape un kilometru lungime, a necesitat utilizarea a 60.000 de metri cubi de beton, 4.000 de tone de oţel şi 70 de tone de explozibil pentru dislocarea rocii dure. „O lucrare impresionantă în sine”, a subliniat Cosma.

Proiectul Autostrăzii Sibiu – Piteşti continuă să avanseze, tunelul Robeşti fiind al doilea tunel finalizat în cadrul acestui proiect, după cel de la Curtea de Argeş de pe secţiunea 4.

Conform lui Horaţiu Cosma, complexitatea lucrărilor de pe Valea Oltului este evidentă: „31 de kilometri de autostradă montană prin defileul îngust al Oltului, şapte tuneluri însumând aproximativ 5 kilometri, 48 de poduri şi viaducte cu o lungime totală de aproximativ 13 kilometri şi peste 15 milioane metri cubi de săpături şi umpluturi”.

Care este stadiul lucrărilor la Autostrada A1 Sibiu – Pitești

În prezent, se lucrează pe aproximativ o treime din lungimea totală a tronsoanelor montane dintre Boiţa şi Tigveni, a precizat Cosma.

Totodată, el a anunţat că revizuirea acordului de mediu va fi finalizată în această vară, iar ultimele autorizaţii de construire pentru acest tronson esenţial vor fi emise, permiţând continuarea lucrărilor.

„Muncim zi de zi la Ministerul Transporturilor împreună cu colegii de la Ministerul Mediului pentru a porni şantierul şi pe celelalte sectoare”, a declarat oficialul.

Circulația pe secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni ar putea fi deschisă în această vară

Un alt moment important pentru Autostrada Sibiu – Piteşti este programat tot în această vară, odată cu deschiderea circulaţiei pe secţiunea Curtea de Argeş – Tigveni.

Acest eveniment va marca „inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România”, a adăugat Horaţiu Cosma.

La finalul lunii februarie, Guvernul a decis deblocarea celui mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu – Pitești. Ordonanța de Urgență a deblocat lucrările în zona Parcului Național Cozia.

