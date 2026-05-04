Diana Buzoianu: „Accesul pentru mii de români” ar fi fost blocat

Ministra mediului a reacționat public după apariția informațiilor despre gardul ridicat în zona plajei de la Gura Portiței.

„Ziua şi situaţiile halucinante. Astăzi este despre plaja Jurilovca din Deltă unde un proprietar privat a pus gard, pe sute de metri, astfel ajungând să fie blocat, în realitate, accesul pentru mii de români la una din cele mai cunoscute plaje din România”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministra a mai spus că a cerut „de urgență” un control realizat de Administrația Deltei Dunării, instituția care are atribuții în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Resortul susține că accesul pe plajă nu este blocat

Reprezentanții Gura Portiței au transmis însă că accesul pe plajă nu ar fi restricționat.

„Pentru o mai corectă informare publică, adevărul este că nimeni nu restricționează accesul pe plajă. Inclusiv pe plaja din fața resortului accesul este liber, în conformitate cu prevederile legale”, au transmis reprezentanții resortului, potrivit Ziarul Amprenta.

Aceștia spun că oamenii pot ajunge la plajă ocolind teritoriul resortului, fie pe digul dinspre sud, fie prin nord. În același mesaj, reprezentanții resortului precizează că în partea de nord se află zona strict protejată Periteașca-Leahova.

Foto: Gura Portiței – plajă / Facebook

De asemenea, se pare că proprietarul ar fi montat și un banner prin care anunță că turiștii și angajații pot trece prin interiorul resortului, iar celelalte persoane care vor să ajungă la plajă trebuie să ocolească întreaga proprietate, pe o distanță de câteva sute de metri.

Ce spune legea despre accesul la plajă

Ordonanța de Urgență nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre prevede că utilizatorii plajelor au obligația „să permită accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei”. Actul normativ prevede și sancțiuni pentru nerespectarea obligației privind accesul liber pe plajă.

Până acum, autoritățile nu au anunțat rezultatul controlului cerut de ministra Diana Buzoianu. Nu este clar nici dacă gardul a fost ridicat cu autorizație, pe ce teren se află exact și dacă traseele indicate de resort asigură, în mod real, acces liber la plajă pentru localnici și turiști.

Gura Portiței, una dintre cele mai cunoscute plaje din Delta Dunării

Gura Portiței este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din zona Deltei Dunării. Plaja se află în zona Jurilovca, între Marea Neagră și lacurile din complexul Razim-Sinoe, iar accesul se face, de regulă, pe apă. Zona este apreciată de turiști tocmai pentru peisajul diferit de cel al litoralului clasic. Este o fâșie de nisip între mare și Deltă, într-un loc unde natura și turismul se întâlnesc, dar unde regulile de protecție sunt mai stricte decât în stațiunile obișnuite.

În nordul zonei se află Periteașca-Leahova, arie strict protejată din Rezervația Biosferei Delta Dunării. Potrivit Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, zonele strict protejate ocupă peste 50.000 de hectare și au un regim special de protecție.

