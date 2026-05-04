Strategia anunțată de PNL pentru votul moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan

„Am avut o şedinţă a grupului parlamentar de la Camera Deputaţilor. Am propus ca grupul parlamentar să fie prezent la dezbateri mâine, iar în semn de protest faţă de această monstruoasă coaliţie PSD-AUR, grupul parlamentar PNL nu va participa la procedura de vot în cadrul moţiunii de cenzură. Bineînţeles că vom rămâne, liderul de grup şi încă doi sau trei vicelideri, în sală, pentru a ne asigura că procesul de votare este unul conform regulamentului şi nu vor exista fraude”, a spus Andronache.

El a încercat să explice faptul că grupul PNL de la Senat a stabilit altceva, adică să stea în bănci, dar să nu voteze, însă nu a reușit să lămurească lucrurile: „Nu este nicio dezincronizare, este o procedură discutată în cadrul grupurilor parlamentare. Bineînţeles că ne punem de acord între liderii de grup. Soluţia va fi cea pe care v-am precizat-o, pentru că am decis să protestăm la adresa modului în care PSD s-a aliat cu AUR şi au înregistrat această moţiune de cenzură”.

Andronache a mai spus că președintele partidului, Ilie Bolojan, le-a spus parlamentarilor, în ședința PNL, că „opoziţia a făcut bine întotdeauna Partidului Naţional Liberal”, dar că „noi continuăm demersurile pentru a convinge colegii care au semnat moţiunea să renunţe” și „vom vedea mâine care va fi rezultatul votului”.

Credeți că va pica Guvernul Bolojan la moțiunea de cenzură? ✓ Da 31% (378 voturi) ✓ Nu 69% (843 voturi)

Loading ... Loading ...

Criza politică a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD după 10 luni, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

În acest context, premierul Bolojan, care a fost instalat în funcție în iunie 2025, se pregătește să înfrunte pe 5 mai moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva sa. Reamintim că George Simion a anunțat pe 28 aprilie că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Dacă moțiunea de cenzură va trece în Parlament, Guvernul Bolojan va fi al șaptelea Guvern căzut după 1989. Primul a fost cel condus de Emil Boc, în 2009. Practic, Ilie Bolojan poate deveni al șaptelea premier care este demis prin moțiune de cenzură, la 11 luni de la învestirea în funcție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE