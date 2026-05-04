România TV și mai mulți jurnaliști, obligați să plătească pentru atacurile mediatice

Tribunalul București a decis, în data de 30 aprilie 2026, obligarea postului de televiziune România TV și a unor jurnaliști să plătească despăgubiri de peste trei milioane de lei (600.000 de euro) către Asociația „Dăruiește Viață” și fondatoarele acesteia, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Decizia poate fi atacată cu apel, informează Pagina de Media.

În urma unor emisiuni difuzate de România TV, în care Asociația „Dăruiește Viață” era vizată de acuzații grave, tribunalul a stabilit plata unor daune morale de 500.000 de lei către organizație.

Câți bani ar putea primi cofondatoarele Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu

Totodată, fondatoarele Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu vor primi câte 250.000 de lei fiecare, din partea televiziunii și a jurnaliștilor Victor Ciutacu, Janos Korpos, și Liviu Alexa.

Iosefina Pascal, invitată în emisiuni ale postului, a fost obligată la plata unor despăgubiri mai mici: 50.000 de lei către „Dăruiește Viață” și câte 25.000 de lei către Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu.

Decizia instanței nu este una definitivă

„Tribunalul București a admis în parte cererea formulată de reclamanți și a obligat România TV și persoanele implicate la plata despăgubirilor. În plus, postul va fi nevoit să difuzeze dispozitivul hotărârii în cadrul emisiunii «Punctul culminant»”, se arată în decizia instanței.

Despăgubirile totale includ:

500.000 de lei pentru „Dăruiește Viață” de la Victor Ciutacu, Janos Korpos și Liviu Alexa;

250.000 de lei pentru Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, de la aceleași persoane;

50.000 de lei de la Iosefina Pascal către organizație, plus câte 25.000 de lei către fondatoare.

Părțile trebuie să achite și cheltuieli de judecată

De asemenea, pârâții trebuie să achite cheltuieli de judecată, totalizând 12.685 de lei către cele trei reclamante.

Decizia Tribunalului București poate fi contestată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Până atunci, cazul rămâne unul de referință în ceea ce privește responsabilitatea televiziunilor și jurnaliștilor în spațiul public.

România TV a fost amendată în februarie 2024 cu 25.000 de lei pentru emisiuni care vizau organizații precum „Dăruiește Viață”, MagiCamp și Fundația Metropolis. Titluri precum „O nouă anchetă despre mafia carității și binefacerii” și acuzații de șantaj la Ministerul Sănătății au atras atenția Consiliului Național al Audiovizualului.