Cum va fi vremea în perioada 4–17 aprilie 2026, în Banat

În prima săptămână de prognoză valorile termice diurne se vor situa în general peste cele specifice perioadei, iar media maximelor va avea variații între 24 și 28 de grade. Cea de-a doua săptămână va debuta cu maxime de temperatură în medie de 26…27 de grade, apoi acestea vor scădea și se vor situa între 21 și 24 de grade. Minimele termice vor fi în creștere de la o medie de 6…7 grade în dimineața zilei de 5 mai, până la una de 13 grade în cea de 7 mai.

În intervalul 8-10 mai, media temperaturilor minime va fi de 10…12 grade, iar în 11-12 mai se va situa în jurul valorii de 13 grade. În zilele care vor urma se va resimți o scădere a acestor valori, cu aproximativ 3…4 grade. După data de 6 mai, local și temporar, vor fi posibile averse aproape în fiecare zi.

Cum va fi vremea în perioada 4–17 aprilie 2026, în Crișana

Procesul de încălzire a vremii va continua până marți, 5 mai, când media maximelor termice va urca până la 28 de grade și va fi cu mult mai ridicată decât în mod normal la această dată. În următoarele patru zile aceasta va scădea spre 23 de grade, pentru ca la finalul primei săptămâni și la începutul celei de-a doua să atingă în medie 24…26 de grade. În zilele care vor urma, media maximelor termice vor avea variații între 20 și 23 de grade. În primele zile de prognoză și minimele termice vor crește, până la o medie de 13 grade în dimineața zilei de joi, 7 mai, apoi vor oscila în general între 8 și 11 grade.

După data de 6 mai, local și temporar, vor fi posibile averse aproape în fiecare zi.

Cum va fi vremea în perioada 4–17 aprilie 2026, în Transilvania

Media maximelor termice va fi în creștere de la 22 de grade în prima zi, până la 26 de grade în data de 6 mai. Între 7 și 11 mai aceasta va oscila între 22 și 25 de grade, apoi, până la finalul intervalului de prognoză, între 19 și 22 de grade.

Vor crește și minimele termice, de la 5 grade în dimineața zilei de 5 mai, la 10 grade în cea de 8 mai. În intervalul următor se vor atinge temperaturi minime, în medie, între 7 și 11 grade. După data de 6 mai, local, vor fi posibile perioade cu averse în fiecare zi.

Cum va fi vremea în perioada 4–17 aprilie 2026, în Maramureș

Vremea va continua să se încălzească până în 6 mai, când media maximelor termice va fi mult mai mare decât în mod obișnuit la această dată și va atinge 26…27 de grade.

În 7 mai aceasta va scădea cu 4…5 grade și va rămâne la valori asemănătoare până în data de 9 mai. În 10 și în 11 mai, temperaturile maxime vor avea o medie de 23…24 de grade, pentru ca în zilele care vor urma să mai scadă și să se încadreze între 18 și 22 de grade. Minimele termice vor fi în creștere de la o medie de 6 grade la începutul intervalului de prognoză, până la una de 11 grade în 7 și în 8 mai, apoi media lor va oscila în general între 7 și 10 grade. După data de 6 mai, vor fi posibile perioade cu averse în fiecare zi.

Cum va fi vremea în perioada 4–17 aprilie 2026, în Moldova

Media maximelor termice va avea variații în general între 20 și 24 de grade.

Minimele termice vor crește, de la o medie de 6…7 grade în prima dimineață, până la 12 grade în dimineața zilei de 8 mai, apoi media lor va oscila în general între 8 și 11 grade. Începând cu data de 7 mai și până la finalul intervalului de prognoză, local și temporar vor fi averse în fiecare zi.

Cum va fi vremea în perioada 4–17 aprilie 2026, în Dobrogea

În primele 4 zile, media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 18 grade, în data de 8 mai va crește la 22 de grade, apoi, până la finalul intervalului de prognoză se va încadra în general între 20 și 23 de grade. Media temperaturilor minime va fi în creștere de la 6 grade în prima dimineață, până la 12 grade în dimineața zilei de 9 mai, va rămâne relativ constantă până în 12 mai, apoi tendința ei va fi de scădere. Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată după data de 7 mai.

Cum va fi vremea în perioada 4–17 aprilie 2026, în Muntenia

Până în data de 12 mai, în general, tendința temperaturilor va fi de creștere; media maximelor termice de la 21 la 26 de grade, iar a minimelor de la 6 la 12…13 grade.

După acest interval va urma o scădere a valorilor termice cu 3…4 grade. Vor fi averse, izolat, până în data de 7 mai, apoi pe arii mai extinse și posibil aproape în fiecare zi.

Cum va fi vremea în perioada 4–17 aprilie 2026, în Oltenia

Media maximelor termice va avea variații în general între 23 și 26 de grade și va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Minimele termice vor fi în creștere, de la 5…6 grade în prima dimineață până spre 12…13 grade diminețile zilelor de 11 și de 12 mai.

După acest interval media temperaturilor minime va fi în general între 9 și 12 grade. Vor fi averse, izolat, până în data de 7 mai, apoi pe arii mai extinse și posibil aproape în fiecare zi.

Cum va fi vremea în perioada 4–17 aprilie 2026, la munte

În general, media temperaturilor maxime se va situa între 10 și 15 grade, iar a minimelor între 3 și 7 grade.

Vor fi averse, pe suprafețe mici, până în data de 6 mai, apoi pe arii mai extinse aproape zilnic

Noile analize climatice pentru vara 2026 indică dezvoltarea rapidă a unui fenomen El Niño mai puternic decât estimările inițiale, potrivit Severe Weather Europe. Specialiștii au avertizat că efectele pot influența temperaturile, seceta din Europa, precipitațiile din SUA și sezonul uraganelor din Atlantic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE