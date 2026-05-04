Singurul Van Gogh din România va fi expus la Art Safari din 9 mai

Expoziţia „Colecţia recuperată. Povestea Slătineanu”, care include singura operă de Vincent van Gogh aflată în România, va fi deschisă publicului între 9 mai şi 19 iulie 2026, la Art Safari New Museum, situat în Amzei 13.



Colecţia cuprinde peste 100 de lucrări de artă şi obiecte valoroase, organizate pe două secţiuni majore. Expoziţia „Colecţia recuperată. Povestea Slătineanu” aduce în prim-plan nu doar operele de artă europeană şi românească, ci şi obiecte decorative, ceramică populară, bijuterii şi piese arheologice.

Acestea sunt împărţite între colecţia formată de Alexandru Slătineanu şi cea dezvoltată ulterior de fiul acestuia, Barbu, şi soţia sa, Alexandra. Alexandra Slătineanu, sculptoriţă de profesie, a contribuit la păstrarea şi extinderea patrimoniului cultural al familiei.

Povestea din spatele desenului în cărbune „Culegătoarea de morcovi”

Lucrarea „Culegătoarea de morcovi”, realizată în cărbune pe hârtie şi datată 1885, este punctul de atracţie al expoziţiei.

Achiziţionată în jurul anului 1900 de către Alexandru Slătineanu, medic şi colecţionar român, piesa provine din celebra galerie a negustorului de artă Ambroise Vollard din Paris.

Vollard, cunoscut pentru promovarea unor artiști precum Picasso şi Cézanne, a avut un rol crucial în recunoaşterea operei lui Van Gogh după moartea acestuia.

Lucrarea reflectă perioada în care Van Gogh era profund fascinat de viaţa şi munca ţăranilor din zona rurală a Olandei, mai exact din Nuenen, între 1883 şi 1885. Stilul întunecat, dominat de tuşe ferme de cărbune, contrastează cu culorile vibrante pentru care artistul este cunoscut ulterior, explică organizatorii.

Cine a fost medicul Alexandru Slătineanu și cum a luat naștere colecția sa de artă

Alexandru Slătineanu, o figură marcantă în medicina românească, a fost bacteriolog, epidemiolog şi profesor universitar.

După ce şi-a finalizat studiile la Paris, inclusiv la Institutul Pasteur, sub îndrumarea lui Ilia Mecinikov, s-a întors în România pentru a contribui la dezvoltarea microbiologiei moderne.

A fost rector al Universităţii Mihăilene între 1923 şi 1926 şi a jucat un rol activ în combaterea epidemiilor de holeră din timpul războaielor balcanice şi al Primului Război Mondial.

Colecția medicului Slătiteanu a fost adusă în România de la Paris

Pasiunea sa pentru colecţionarism a luat amploare la Paris, unde frecventa licitaţii şi anticariate. Colecţia sa, formată din opere de artă europeană, ceramică, arme şi bijuterii, a devenit un reper cultural odată ce a fost adusă în România, în casa sa din Cotroceni.

„Colecţia Slătineanu este una dintre cele mai valoroase şi mai puţin cunoscute colecţii de artă din ţara noastră. Faptul că a fost restituită, după decenii, familiei colecţionare reprezintă, în sine, o poveste extraordinară”, a declarat Ioana Ciocan, Managing Partner Art Safari, pentru News.ro.

