Într-un moment emoționant la Insula Iubirii, George Vornicu a surprins pe toată lumea cerând-o în căsătorie pe Ionela Coșa. Evenimentul a avut loc în ediția din 27 august 2025, când Radu Vâlcan i-a anunțat pe cei doi concurenți că testul s-a încheiat pentru ei înainte de finală.

Experiența din Thailanda s-a dovedit a fi o provocare semnificativă pentru cuplu, dar a consolidat și mai mult legătura dintre ei. George Vornicu a mărturisit că, deși experiența a fost benefică, dorul de Ionela devenise copleșitor: „Am primit vestea asta cu toată bucuria din suflet! Îmi doream din tot sufletul să pot s-o iau pe Ionela și să plec!”.

Momentul revederii și gestul emoționant

Reuniunea cuplului a fost plină de emoție. Ionela, anunțată de prezentatorul Radu Vâlcan că George o așteaptă, a alergat nerăbdătoare spre iubitul ei. Întâlnirea lor a fost marcată de îmbrățișări puternice și lacrimi de bucurie. George i-a spus Ionelei: „Un minut n-am putut să mai stau acolo fără tine!”, exprimând intensitatea sentimentelor sale.

Într-un moment neașteptat, George a îngenuncheat în fața Ionelei, prezentându-i inelul de logodnă. Surprinsă și copleșită de emoții, Ionela a acceptat cererea lui cu un „Da!” hotărât. Momentul a fost urmat de declarații de dragoste și sărutări pasionale, simbolizând angajamentul lor unul față de celălalt.

Recomandări Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”

„Vrei să fii soția mea?! Le ai pe toate! Ți le-ai dorit, le-ai avut pe toate! Ce e, măi, puiule, măi? Ai zis că tu ești tare și nu plângi niciodată!” a spus George emoționat. „Da!” a spus concurenta extrem de emoționată, ridicându-se împreună și sărutându-se cu patos. „Te iubesc!”, „Și eu te iubesc”, au mai fost cuvintele lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Participarea la Insula Iubirii pare să fi întărit relația cuplului. George a descris experiența ca fiind „un chin necesar care m-a învățat foarte multe”, sugerând că provocările întâlnite au contribuit la creșterea și maturizarea relației lor. Cererea în căsătorie a lui George Vornicu către Ionela Coșa reprezintă un final fericit al călătoriei lor la Insula Iubirii.

George Vornicu, sătul de Insula Iubirii 2025

În urmă cu doar câteva zile, George Vornicu a început să înjure în fața camerelor de filmat de la Insula Iubirii 2025. La vila băieților, el a fost autorul unui derapaj. A început să înjure în repetate rânduri. „Eu mai am de făcut și bani, alte treburi, nu să stau în **** mea toată ziua aici. M-au luat nervii. Deja a început să mă ia nervii tare, stai să vezi când mă iau dracii pe mine!

Recomandări Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO

Stau aici să mă plictisesc sau ce să fac? Pe bune?! Fiecare vrea planul lui, cum vrea el. Și eu am planul meu, frate, în viață. Nu mă mai duc nici la testimonial, nu îmi mai trebuie nimic. M-au luat nervii, jur!”, a răbufnit concurentul, care credea că emisiunea e la final și că în curând urma să se întâlnească cu iubita Ionela Coșa.

„George a fost dezamăgit când a văzut că mai este încă un date și că va trebui să stea mai mult în casă”, a explicat ispita Andrușca scenele cu George Vornicu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE