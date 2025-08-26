La Insula Iubirii din 25 august 2025, băieții au făcut noi alegeri pentru date, dar nu toți s-au arătat încântați, căci George Vornicu nu se simte bine pe insulă și nu pare să se acomodeze. A ales-o pe Diandra, cu care a mai ieșit la date, dar cu toate acestea nu a fost deloc mulțumit.

„Toți se gândeau că e vorba despre dream date, dar nu a fost să fie. Cel mai dezamăgit a fost George”, a spus concurentul Cristian Pungă.

George Vornicu a înjurat în fața camerelor

Spre surprinderea tuturor, ajuns la vila băieților, George Vornicu a fost autorul unui derapaj. A început să înjure în repetate rânduri. „Eu mai am de făcut și bani, alte treburi, nu să stau în **** mea toată ziua aici. M-au luat nervii. Deja a început să mă ia nervii tare, stai să vezi când mă iau dracii pe mine!

Stau aici să mă plictisesc sau ce să fac? Pe bune?! Fiecare vrea planul lui, cum vrea el. Și eu am planul meu, frate, în viață. Nu mă mai duc nici la testimonial, nu îmi mai trebuie nimic. M-au luat nervii, jur!”, a răbufnit concurentul, care credea că emisiunea e la final și că în curând urma să se întâlnească cu iubita Ionela Coșa.

„George a fost dezamăgit când a văzut că mai este încă un date și că va trebui să stea mai mult în casă”, a explicat ispita Andrușca scenele cu George Vornicu.

Și Diandra a intervenit: „Face crizele astea, de bebeluș pot spune, un pic pe nedrept. Știa în ce se bagă și vine aici de parcă nu știe. Sunt 21 de zile, dar el are mult mai puține”.

George Vornicu, nemulțumit de Insula Iubirii 2025

Nu e prima dată în emisiune când George Vornicu se plânge. Într-o conversație sinceră, George Vornicu i-a explicat Andreei că nu se simte bine din cauza căldurii intense și a faptului că mâncarea oferită nu este pe gustul lui. Într-un testimonial, el a recunoscut că nu este genul de persoană care să poarte discuții ample și că nu a consumat aproape nimic de când a ajuns pe insulă.

„Te văd că tot stai singur și am venit la tine”, i-a spus Andreea. „Eu nu sunt genul care să am discuții cu oameni decât cele de bază sau ce te înconjoară în acele momente. Nu (n.r. – nu-i place mâncarea). Eu nu pot să mănânc. Mănânc mâncare normală, dar făcută bine, nu în stilul ăsta. Nu-mi place. Nu este stilul meu. Eu nu am mâncat nimic de când am venit aici. Mi se face rău doar când văd prăjelile de aici”, a adăugat George.

Andreea, dorind să îl ajute, s-a oferit să gătească ceva pe placul lui, dacă George ar fi fost dispus să vorbească cu ceilalți băieți pentru a cumpăra alimentele necesare. „Eu știu să fac mâncare, știu să fac de toate. Dacă vrei, vorbește cu băieții să cumpere ceva ca să fac. Măcar până îți trece stomacul”.

Temperaturile din Thailanda l-au dat peste cap

Totuși, George a refuzat propunerea, motivând că se simte rău în principal din cauza temperaturilor ridicate, care îl fac să se simtă epuizat. „Nu trebuie să faci nimic. Mă simt oarecum rău datorită disconfortului termic. Nu iubesc, nu-mi place căldura. Dacă nu am băut apă încontinuu. Eu nu mă simt bine unde nu este cald”, a fost dialogul dintre George și Andreea.

Pe lângă mâncare și temperaturile ridicate, George Vornicu e nemulțumit și de activitățile de la Insula Iubirii 2025. El s-a plâns lui Radu Vâlcan că petrece prea mult timp în casă, că nu sunt mai multe activități.

Prezentatorul a fost uimit să audă cuvintele concurentului, mai ales că scopul emisiunii e pentru cupluri de a-și testa relațiile, nu de a face activități.

