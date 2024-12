Chiar dacă nu se aștepta să ajungă până aici, Georgiana Ene a reușit să surprindă pe toată lumea și să fie declarată marea câștigătoare a MasterChef România 2024, show care a revenit pe primul loc în topul audiențelor după ce Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu s-au întors la PRO TV.

Imediat după ce a obținut trofeul, Georgiana Ene a dezvăluit pentru Libertatea că are deja un plan în privința banilor pe care i-a câștigat.

Are planul făcut

„Am un plan. Eu am zis că înainte de a-mi pune piciorul în business… În primul rând, mie îmi place bucătăria. Am fost tot timpul pasionată de bucătărie și vreau să fac mai mult din chestia asta. Și vreau să învăț. Mi se pare că am sărit niște etape, am mers pe instinct, pe ce am învățat eu așa… Pe ce am văzut în lumea asta. Și vreau să învăț, pentru că dacă voi apărea pe piață, vreau să apar cu ceva top. În primul rând vreau să investesc în mine, în niște școală, pentru că mi se pare că e o lume a bărbaților întotdeauna am zis-o, în sectorul ăsta. Și sunt prea puține femei. Vreau să fiu un șef cu Michelin femeie. Ăsta e visul meu.

Mie îmi trebuiau, în primul rând, banii. Planul ăsta se face mai greu. Banii te ajută să poți să plătești studiile, să poți să deschizi un business. Eu am ajuns până la punctul ăsta, pentru că am vrut o schimbare în viața mea. Și, dorind o schimbare în viața mea, am făcut pasul. Am ajuns până aici, e OK, eu am niște uși deschise în momentul ăsta. Nu vreau să renunț la visul ăsta. Mă ajută banii, da. Nu mi-aș dori să fac rabat de unde aș vrea să studiez”, a spus Georgiana Ene.

Apoi, câștigătoarea de la MasterChef România 2024 a dezvăluit că studiile vrea să le facă în Franța, dar afacerea o va pune pe picioare în România.

„Am casă și în București, am casă și în Barcelona. Jobul e acolo. Eu călătoresc foarte mult. Cam jumătate din an, aproximativ, sunt în România. Deci sunt undeva între case. Nu m-am hotărât, am urmărit, dar surpriza e că eu vreau să studiez în Franța. Pentru că cele mai bune școli de așa ceva sunt în Franța. Eu cred că de acolo, dacă aia e mama bucătăriei, de acolo trebuie să înveți. Și nu am studiat degeaba 14 ani franceză și am zis că de acolo vreau să încep.

După, evident, trebuie să am chef-scounter-ul meu, de care am zis. Vreau să am un mic restaurant, foarte exclusivist, în care, împreună cu o echipă restrânsă, să gătim, dar să vorbim cu… vreau să vorbesc cu invitații. Mie îmi place când fac mese să explic ce fac, îmi place să arăt ce fac. Nu mă interesează să am sute de invitați. Pe mine mă interesează conceptul ăsta restrâns, în oamenii au o experiență. Nu neapărat mergem la… știi, am deschis un fast-food și toată lumea vine, mănâncă și… Asta mă interesează foarte mult pe mine, să primesc feedback imediat. Eu țin foarte mult la detalii, sunt foarte perfecționistă. Și vreau să fie pe gustul meu.

Trebuie să fac aici, în România. Ideea e că trebuie să faci treabă și aici. Până la urmă, lumea te cunoaște în România și eu cred că e mult mai ușor în România să faci chestia asta decât afară. M-am uitat la chirii de localuri, e mai scump ca în Spania. Nu poate să aibă mai mult de 20 de persoane. Pentru că poți să faci prânz, cină, poți să faci serii și poți să faci… Am văzut mult în lume genul ăsta de concept. Meniul e clar meniu de degustare, tu știi clar câte feluri sunt, ce prepari azi. Vreau să am mână liberă, depinde de piață, de ce găsești, de ce e de sezon, nu poți să știi…”, a mai afirmat pentru Libertatea câștigătoarea MasterChef România 2024.

Georgiana Ene a spus că va încerca pe cât posibil să profite acum de notorietatea pe care i-a oferit-o show-ul de la PRO TV, deoarece au început deja preselecțiile pentru următorul sezon MasterChef România, astfel că în curând vor apărea alte nume de bucătari în fața publicului.

„Dacă îți dorești ceva, se poate. Notorietatea se va duce cu timpul, pentru că vom avea o nouă ediție de MasterChef și evident că trebuie să prinzi trendul ăsta, trebuie să te bazezi un pic pe el și e adevărat că, în momentul în care eu zic că vreau să fac un pic de școală, e un pic de frână. Dar am modelul lui D’Artagnan, modelul lui Mihai Toader, care au deschis după ani și s-a știut că ei vin din MasterChef și uite ce businessuri… Cele mai bune restaurante din București în momentul de față sunt ale unor foști concurenți MasterChef care nu au câștigat MasterChef.

Important e ca tu să-ți dorești. Dacă tu vezi în asta visul tău, dacă tu vezi pașii următori, evident că tu trebuie să pui tot din partea ta în chestia asta. Eu știu ce am în cap”, a afirmat concurenta care a câștigat emisiunea de la PRO TV.

Îi deschide afacere lui Petre Catană

Georgiana Ene a mai dezvăluit pentru Libertatea că, pe lângă faptul că vrea să își deschidă un business și să își plătească studiile, are de gând să investească o parte din premiul de 75.000 de euro în afacerea unui coleg de la MasterChef.

„Eu am promis o chestie… Noi am avut un pact la hotel, între noi, cei care eram cazați acolo… Sebi Dascălu, Petre Catană și cu mine am avut o relație mai strânsă, pentru că, locuind în același hotel atâtea săptămâni, am stat la mic-dejun, la cină, la toate cele… Și tot timpul noi am zis că Petre are un potențial de a-și deschide mâine o chestie pe asiatic, pe ce vrei tu, de street food, și va face bani. Și am zis într-o dimineață cu Sebi că, dacă oricare dintre noi ar câștiga, noi punem bani în afacerea lui Petre.

Eu îmi păstrez… Eu cred în Petre. Și chiar ne-am uitat și i-am găsit pe OLX rulotă. Să ne înțelegem, cu business, cu de toate. Mintea merge pe business. Și atunci eu îmi țin cuvintele. Eu am zis chestia asta și nu contează, eu investesc în Petre. Nu știu dacă își mai amintește, dar eu sunt om de cuvânt”, a încheiat Georgiana Ene, câștigătoarea MasterChef România 2024.

