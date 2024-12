Georgiana Ene a fost desemnată marea câștigătoare MasterChef, miercuri seară, după ce s-a impus în fața celorlați doi finaliști, Gabriel Șerban și Sebi Dascălu, într-o confruntare plină de adrenalină.

Cea mai mare susținere în perioada concursului a venit din partea iubitului ei spaniol. „Eu am noroc că prietenul meu este foarte înțelegător și mă echilibrează. De ce mă echilibrează? Eu sunt foarte agitată, el e mai calm și, în momentul în care eu am criza aia de nervi – mi s-a întâmplat asta, asta, asta -, știe să mă asculte, știe să mă lase să mă calmez și mă ia în brațe. Și s-a terminat. A fost greu, pentru că el a rămas rămas acasă, în Spania, eu aici”, a spus Georgiana.

Cum și-a cunoscut iubitul spaniol

„El venise în Spania, înapoi acasă, după aia s-a întors. A lucrat foarte mulți ani în Asia, în Thailanda, Filipine. A venit, ne-am cunoscut, după aia a plecat. Ne certaserăm, apoi ne-am împăcat, iar ne-am certat, a fost așa cu dus și întors. Și anul trecut, la un moment dat, am fost eu la el. Tot mai vorbeam, țineam legătura, ca oamenii maturi care își lasă loc de bună ziua. Mi-am luat o săptămână de vacanță, după foarte mulți ani de muncă. M-am suit frumos în avion și am mers în Thailanda… Nu ne văzuserăm de o grămadă de vreme. Ne-am plimbat împreună prin insulă, m-a dus și mi-a arătat locuri. La un moment dat, mi-a zis: „Tu știi că, de câți ani sunt eu aici, în afară de familia mea – pe care am adus-o cu forța -, n-a venit nimeni să mă vadă?”.

Nu își dorește să devină mamă

Deși se iubesc, aceștia nu vor să se căsătorească. Amândoi au fost căsătoriți cu alte persoane și nu își doresc copii.

„Noi suntem amândoi divorțați, fără copii, fără dorință de a avea copii. Suntem pasionați de mâncare amândoi. Ne place să călătorim foarte mult. Nu ne-ar plăcea să avem nici câini, nici pisici, nici nimic. Avem nevoie de spațiu, ne înțelegem spațiul, am trăit singuri amândoi foarte mulți ani, iar în momentul în care se găsesc două persoane așa, se pot înțelege sau nu, ca la magnet.

Am avut răbdare unul cu altul, el în ultima perioadă a avut mult mai multă răbdare decât am avut eu cu el. Recunosc, îmi pare rău, acum știe caracterul meu, doar că a trebuit să mă suporte în toate nopțile când veneam de la filmare și stăteam o oră să-i spun eu cum a fost, cum s-a gătit…

Niciodată n-am suportat, când îmi zicea: «Dar de ce nu te-ai gândit să faci nu știu ce?». În momentul ăla, dacă era în fața mea, cred că-l dădeam cu capul de masă. (râde) Ia tu presiunea aia, mă, și gândește-te tu în momentul ăla! Nu-i ușor să te uiți la televizor și să vezi chestiile astea, că noi ne uităm împreună la MasterChef. Mie mi-a plăcut concursul întotdeauna, am văzut și edițiile din Statele Unite, Spania și, bineînțeles, România (…)”.

De ce nu a mers prima căsnicie

„Eu recunosc, n-am niciun fel de problemă. M-am căsătorit la 35 de ani, că mi s-a părut mie că fac 35 de ani și că rămân nemăritată. Eu am fost o persoană care întotdeauna s-a gândit că vrea să-și trăiască viața. Sunt foarte independentă și nu mi-a plăcut să locuiesc cu nimeni în casă. Mi-a plăcut să-mi văd de viața mea – ieși, faci, fiecare își vede treaba lui după aia. Nu prea mi-au ținut relațiile, în general, pentru că m-am plictisit repede și, fiind hiperactivă, e greu să ții pasul cu mine și înțeleg chestia asta. Nu știu cum m-am lovit eu la cap în perioada aia. Mi-am zis: «Mamă, 35 de ani! Sunt nemăritată». Și m-am măritat. Fostul meu soț mi-e drag, mi-e și milă de el, săracul”, a declarat Georgiana pentru sursa citată.

Georgiana Ene a învins cancerul

Am avut un moment… Mi-au zis de boală, dar nu mi-am pus problema că o să mor. Nici nu credeam că e o boală. Am avut noroc că am fost în Spania, și nu în România, pentru că știm cu toții cum e sistemul sanitar din România și probabil că nici n-aș fi avut banii suficienți.

Am avut cazuri între prieteni care au murit ca niște câini, cu aceeași boală, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că eram în Spania și că s-a ocupat statul de mine la un nivel maxim. Am cam stat prin spital, fiindcă am avut probleme cu imunitatea și a trebuit să stau în izolare, nu puteam să stau acasă, și mi se părea că sunt la Hilton (…).

La început, a durat foarte mult până i-am spus mamei mele, pentru că era în țară și a trebuit să… Nu putem să o anunț, când mi-au detectat cancerul: «Bună, mama, am cancer!». Nu puteam să-i spun la telefon chestia asta. Am așteptat până ea a venit, am fost singură”, a încheiat câștigătoarea MasterChef.

