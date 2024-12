După ce a aflat despre David, băiețelul din București care îi colecționează rețetele într-un caiet, dar a încercat fără succes să-l întâlnească, Chef Orlando i-a făcut o vizită chiar la școală și a organizat o întreagă după-amiază distractivă pentru David în bucătăria restaurantului său, Zmoke.

„Am aflat că m-a căutat la restaurant, dar eu chiar în acea zi eram la filmări, așa că mi-a lăsat un desen cu dedicație. Nu știam nimic despre el, dar așa am simțit, să pornesc pe firul poveștii și am descoperit că minunea asta de copil are deja o pasiune pentru bucătărie și îi place ceea ce fac. Așa am pus la cale planul acestei întâlniri”, a povestit Chef Orlando Zaharia.

Juratul Chefi la cuțite l-a invitat pe David alături de el în bucătăria de la Zmoke unde au gătit mai multe preparate, printre care și una dintre rețetele lui favorite, o delicioasă quesadilla de pui pe care au savurat-o apoi împreună.

„Mi-am dorit mult să-l cunosc și să-i pot dărui această bucurie, care este, în același timp, un cadou de suflet și pentru mine. Pentru că atunci când vezi licărirea asta de bucurie din ochii unui copil pare că timpul se oprește-n loc. Iar de Sărbători, mai mult decât oricând, despre asta este vorba: despre a dărui emoție și clipe de fericire celor din jur”, a mai declarat Chef Orlando.

