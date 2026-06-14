Prințul Louis a fost, din nou, în centrul atenției la ceremonia Trooping the Colour, evenimentul care marchează ziua oficială de naștere a monarhului britanic. În timp ce mezinul familiei Wales a cucerit publicul cu reacțiile sale spontane la demonstrația aeriană a Royal Air Force, mulți au observat și cât de mult a crescut fratele său mai mare, prințul George.

Prințesa Charlotte de Wales, Prințul George de Wales, Catherine, Prințesa de Wales și Prințul Louis de Wales în timpul ceremoniei Trooping the Colour, desfășurată pe 13 iunie 2026 la Londra, Anglia. Trooping the Colour este o paradă ceremonială organizată pentru a marca ziua oficială de naștere a monarhului britanic.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

Prințul Louis, din nou vedeta familiei regale

Trooping the Colour, una dintre cele mai importante ceremonii din calendarul regal britanic, a oferit și în acest an numeroase momente memorabile. Dacă procesiunea cu trăsuri l-a găsit calm și atent, prințul Louis și-a lăsat personalitatea jucăușă să iasă la iveală în timpul survolului avioanelor RAF de deasupra Palatului Buckingham.

În vârstă de opt ani, cel mai mic dintre copiii prințului și prințesei de Wales a fost surprins privind fascinat demonstrația aeriană a escadrilei Red Arrows. În imaginile surprinse de fotografi, Louis apare aplecat pentru a vedea mai bine avioanele și cu gura larg deschisă de uimire. Reacțiile sale au stârnit zâmbete și au devenit rapid subiect de discuție în rândul admiratorilor familiei regale, potrivit dailymail.co.uk.

Prințul George impresionează prin înălțimea sa

În timp ce Louis a atras atenția prin spontaneitatea sa, fratele său mai mare, prințul George, a fost remarcat pentru transformarea fizică evidentă. La 12 ani, George pare să fi moștenit statura părinților săi. Prințul William are aproximativ 1,91 metri înălțime, iar Catherine măsoară aproximativ 1,75 metri.

Mulți dintre cei care au urmărit ceremonia au observat că George se apropie deja de înălțimea mamei sale și că diferența față de părinți este din ce în ce mai mică.

Familia regală, reunită pe balconul Palatului Buckingham

La eveniment au participat regele Charles al III-lea, regina Camilla, prințul și prințesa de Wales, alături de cei trei copii ai lor: George, Charlotte și Louis. Pe balcon s-au aflat și alți membri activi ai familiei regale, printre care prințesa Anne și soțul său, viceamiralul Sir Timothy Laurence, ducele și ducesa de Edinburgh, precum și ducele și ducesa de Gloucester.

O apariție remarcată a fost și cea a prințului Edward, duce de Kent, în vârstă de 90 de ani, care a participat la survolul aerian, deși nu a fost prezent la procesiunea regală.

O monarhie mai restrânsă

În trecut, balconul Palatului Buckingham era ocupat de peste 40 de membri ai familiei regale în timpul ceremoniei Trooping the Colour.

În ultimii ani însă, regele Charles a adoptat o strategie de reducere a numărului de membri implicați în activitățile oficiale ale monarhiei. Astfel, la eveniment participă în principal membrii activi ai familiei regale și copiii prințului William și ai prințesei Catherine.

Au lipsit de la ceremonie prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, care locuiesc în California. De asemenea, prințesele Beatrice și Eugenie nu au participat la ediția din acest an, deși au fost prezente la alte evenimente recente ale familiei regale.

Kate Middleton și copiii săi, ținute asortate

Înainte de apariția pe balcon, membrii familiei regale au participat la parada organizată la Horse Guards Parade din Londra. Prințesa de Wales a purtat o ținută albastru deschis și alb, semnată Catherine Walker, completată de o pălărie creată de Philip Treacy.

Ținutele copiilor au fost atent asortate cu cea a mamei lor. Cravatele purtate de George și Louis au avut aceeași nuanță de albastru ca rochia lui Catherine, iar prințesa Charlotte a ales o rochie crem cu accente albastre.

Regele Charles, mesaj pentru Grenadier Guards

În cadrul ceremoniei, regimentul Grenadier Guards a avut un rol central. Anul acesta a fost prezentat „King’s Colour”, drapelul oficial al regimentului.

Cu câteva zile înainte de eveniment, regele Charles s-a întâlnit cu militarii și le-a transmis un mesaj de încurajare. „De la Paște încoace v-ați antrenat cu rigurozitate și pot auzi de la Palatul Buckingham sunetul tobelor care răsună constant, așa că știu că mărșăluiți și vă pregătiți pentru paradă.”

Monarhul a continuat: „De-a lungul celor 370 de ani de existență, ne-ați făcut pe toți cei din această țară incredibil de mândri prin efortul, serviciul și sacrificiul vostru și mă simt foarte mândru și privilegiat să fiu aici.”

O tradiție care durează de peste două secole

Trooping the Colour este una dintre cele mai vechi tradiții ale monarhiei britanice, ceremonia având origini în secolul al XVIII-lea.

Evenimentul își are rădăcinile în tradițiile militare, când steagurile regimentelor erau prezentate soldaților pentru a putea fi recunoscute pe câmpul de luptă.

Ediția din 2026 a marcat cel de-al patrulea Trooping the Colour din timpul domniei regelui Charles al III-lea și a adus, încă o dată, în atenția publicului farmecul și spontaneitatea prințului Louis, devenit unul dintre cei mai populari membri ai noii generații regale.

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