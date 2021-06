Gestul neașteptat făcut de Culiță Sterp la „Survivor România”. „N-am crezut că o să mănânc din gunoaie”

„N-am crezut că o să mănânc din gunoaie. La Survivor mi-am demonstrat abilitatea asta. La jocuri când mergeam mai era câte un tomberon pe dreapta, pe care nu-l observau (cei din echipa de producție, n.r.) și mă uitam în el.

Țin minte că am reușit de câteva ori și am luat ce rămânea pe acolo. Am prins o dată o caserolă, mă uit în ea și avea orez cu linte sau chifteluțe. Nu mi-a păsat că mirosea, am băgat amândouă mâinile și dă-i.

Înghițeam doar ca să am ceva în stomac. Sunt niște lucruri pe care în viața reală nu le-ai fi făcut niciodată – să mergi să cauți, să mănânci din gunoaie”, a spus Culiță Sterp.

