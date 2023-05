La cei 75 de ani ai săi, lui Gheorghe Turda nu îi place singurătatea. Artistul a fost căsătorit din anul 1977 până în 2009 cu soția Elisabeta, care s-a stins din viață. Ulterior, cântărețul de muzică populară a încercat să își găsească fericirea, a avut mai multe iubite.

Gheorghe Turda: „Nu actele sunt important într-o relație”

Acum, el exclude ideea unei căsătorii în acte. „În ceea ce privește căsătoria, aș face acest pas, dar nu oficial. Nu prin acte. Eu am avut o singură căsătorie la viața mea, o singură mare artistă pe care am iubit-o enorm. Nu aș mai face acest pas prin acte. Pentru că nu te leagă un document.

Nu actele sunt importante într-o relație. Se poate conviețui cu o femeie serioasă. Să fie ca și caracter cel puțin egal cu ce a fost doamna Turda. Alte pretenții nu aș mai avea, decât să stea lângă mine și eu să stau lângă dânsa, dar să aibă un caracter solid și sănătos. Și să o iubesc, să ne iubim, asta este important din punctul meu de vedere”, a declarat Gheorghe Turda, care a recunoscut că a avut mai multe iubite, însă cu niciuna nu a reușit să să înțeleagă pe deplin.

„Eu nu am avut eșecuri majore în relații. Nu le-aș numi așa. După ce a plecat soția mea în partea dreaptă a Tatălui, eu am spus un lucru: singurătatea ucide. Tocmai de aceea am căutat. Prima variantă nu a mers, a doua nu a mers, pentru că depinde de caracterul fiecărei femei care apare lângă mine. E greu să modelezi niște caractere care nu pot fi modelate. Acum îmi e bine. Sunt discret și mă ocup de familia mea. Familia mea este etalon din punctul meu de vedere. Iar copiii mei consideră același lucru. Am trei nepoți, unul mai talentat decât altul.

Recomandări EXCLUSIV. Interviu la Cannes cu Johnny Depp. Despre sex și nevoia ca bărbatul să-i recunoască femeii de lângă el: „În unele puncte, sunt mai mic decât tine”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cel mic are 8 ani, este extrem de talentat. Este toboșar și l-a preluat deja Țăndărică, prietenul meu. Cel mare are 10 ani, trăiește cu familia în Austria și face pian. Și fetele au cochetat cu pianul. Sunt mândru de toată familia mea”, a adăugat Gheorghe Turda.

Nicoleta Voicu a fost iubita lui Gheorghe Turda

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda au trăit o frumoasă poveste de dragoste aproape un an, însă, în cele din urmă, aceștia s-au despărțit. Separarea lor a fost cu scandal, în 2021 artistul făcea declarații tăioase: „Două încercări am avut în dragoste, acum nu mai am încredere în femei, pentru că întotdeauna aparențele înșală.

Mă deranjează și le interzic categoric să se mai folosească de numele meu pe unde merg. Se folosesc toate de numele meu ca să devină vedete”, declara Gheorghe Turda, în emisiunea Mirelei Vaida, de la Antena 1.

Gheorghe Turda a mai declarat, în aceeași emisiune, că fosta iubită Nicoleta Voicu a stat cu el pentru faimă. „De 10-11 luni, eu nu mai am nici o relație cu cea de-a doua iubită. Nu am pus prea tare de suflet când ne-am despărțit, pentru că am știut că a stat cu mine din interes, pentru faimă. Cea de-a doua chiar îmi scotea ochii că ea era dintr-o familie înstărită”, a mai spus Turda.

Playtech.ro Gestul făcut de Harry în faţa tatălui său la încoronare. Imaginile au apărut abia acum. Ce lovitură!

Viva.ro Ce s-a întâmplat când Anghel Damian a mers cu Theo Rose la Lia Bugnar acasă. Gestul făcut de actuala lui iubită

TVMANIA.RO Cine sunt concurenții America Express 2024. Lista completă a vedetelor sezonului 2. EXCLUSIV

FANATIK.RO Cea mai simplă rețetă pentru cartofi gratinați. Ingredientul care le dă un gust cu adevărat deosebit

Știrileprotv.ro Cine era fata de 17 ani lovită mortal de tren în judeţul Alba. Părinții ei au mai pierdut un copil în ianuarie

Observatornews.ro Cât câştigi la Glovo pe bicicletă. Ce alte companii mai angajează curieri pe bicicletă

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Cum a încercat un bărbat s-o agațe pe fiica Andreei Esca într-un restaurant. 'Avea peste 50 de ani'