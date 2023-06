„Peste două săptămâni plec în Germania, am trei concerte la Nürnberg, împreună cu finii mei, cu Dan Helciug, și vor cânta și ei. Urmează apoi să plec la Paris și apoi îmi voi face o vacanță în Grecia.

Apoi voi merge și în America, în Canada, voi umbla mult. Ar fi trebuit să merg mai des că acolo sunt prietenii mei. Acolo locuiește și fosta mea iubită și vreau să stau mai mult. Acum, depinde cât voi putea să stau. Eu și fosta mea iubită suntem în relații foarte bune. Voi face plimbări la Toronto, la Montreal, apoi voi face o vacanță în America de Sud. Vreau să merg în Cuba sau în Punta Cana. Am mai fost acolo. Va fi o vară plină”, a dezvăluit Gheorghe Turda pentru Fanatik.

„Sunt un om bun și am multă dragoste de oferit. Cea mai mare liniște a mea din această perioadă este că mi-am revenit. Doi ani nu am putut să-mi găsesc locul, dar am reușit într-un final să mă echilibrez. Acum iau din viață ce mi se cuvine, dar încă cu luptă.

Nu îmi place să primesc gratis, de-a gata. Nu-mi plac lucrurile date de pomană. Eu sunt un luptător, dar iubesc ceea ce este frumos pe acest pământ. Dragostea, frumusețea și caracterul oamenilor”, a spus artistul pentru sursa citată.

Despre relațiile cu Lucia Lazăr și Nicoleta Voicu

Gheorghe Turda a încercat să își refacă viața alături de Nicoleta Voicu și Lucia Lazăr, mama Alinei Pușcaș. Cu Lucia Lazăr, interpretul a fost la un pas de căsătorie.

„Le-am pus la punct pe Nicoleta Voicu și pe Lucia pentru că m-au convins că nu au caracter. Au profitat de bunătatea mea, de mărinimia mea, de funcția mea și de arta pe care am desăvârșit-o până acum.

Au profitat pentru a-și face și ele un nume. Eu nu vreau să le mai dau apă la moară. Fiecare cu drumul lui în viață. Eu nu voi vorbi urât, dar nu le mai bag în seamă”, a mai dezvăluit Gheorghe Turda.

