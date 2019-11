De Andreea Romaniuc Archip,

Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” era foarte entuziasmată de ideea de a petrece Revelionul în țara tuturor posibilităților. Vedeta și partenerul său de viață plănuiseră să decoleze spre America pe final de an, iar pe cei trei copii i-ar fi lăsat în grija bunicilor și a bonei.

„Suntem în plop, pentru că aveam niște gânduri năstrușnice să plecăm imediat după Crăciun. Am fi vrut să plecăm în Miami, pentru că nu am fost nici eu, nici Mihai. Știam niște prieteni care voiau să facă asta. Și am vrut să ne facem un mic grup și să plecăm împreună. Și, până la urmă, s-a destrămat acest grup și nu se mai merge. S-au răzgândit mulți și acei prieteni vor să sărbătorească Revelionul la schi și atunci ne-au stricat planurile cu Miami”, a declarat, pentru Libertatea, Alina Pușcaș. Vedeta TV a exclus din stat varianta de a ajunge în America doar în compania lui Mihai.

