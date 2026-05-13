Majorarea amenzilor pentru liniștea publică

Amenzile pentru tulburarea liniștii publice vor fi dublate, ajungând până la 12.000 de lei în caz de recidivă. Parlamentul a adoptat recent un proiect legislativ care sancționează mai sever deranjarea vecinilor prin petreceri zgomotoase sau muzică la volum ridicat, indiferent de oră, conform Profit.ro.

Potrivit modificărilor legislative, sancțiunile pentru organizarea de petreceri private sau utilizarea de aparatură muzicală care deranjează locuitorii din imobilele apropiate vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei, față de limita actuală de 2.000-3.000 de lei. În caz de repetare a faptelor în 72 de ore, amenda poate ajunge până la 12.000 de lei sau prestarea a 100-150 de ore de muncă în folosul comunității.

De asemenea, tulburarea liniștii locatarilor prin zgomote, strigăte sau utilizarea aparatelor muzicale între orele 22.00-8.00 și 13.00-14.00 va fi sancționată cu amenzi de 1.000-2.000 de lei, față de limita anterioară de 500-1.500 de lei. Repetarea acestor contravenții va atrage sancțiuni între 4.000 și 6.000 de lei sau muncă în folosul comunității între 70 și 120 de ore.

„Tulburarea liniștii publice a devenit una dintre problemele care afectează viața oamenilor din ce în ce mai des. Zgomotul și comportamentul deranjant sunt din ce în ce mai frecvente în locurile publice și în vecinătăți. Oamenii sunt deranjați constant de petreceri zgomotoase, muzică puternică, sunete cauzate de lucrări sau alte activități care tulbură liniștea. Din păcate, amenzile pentru tulburarea liniștii publice sunt prea mici pentru a descuraja astfel de comportamente”, se arată în justificarea proiectului.

Amenzi suplimentare pentru comercianți

Modificările legislative vizează și companiile. Firmele care încalcă măsura de suspendare a activității sau interdicția de a vinde alcool minorilor sau în momente interzise, vor fi amendate cu sume între 4.000 și 6.000 de lei. Printre contravențiile sancționate se numără tolerarea activităților de proxenetism în localuri sau servirea alcoolului persoanelor aflate în stare de ebrietate.

Conform legislației în vigoare, noile prevederi vor intra în aplicare la 30 de zile de la publicare. Guvernul a susținut inițiativa, cu mențiunea că trebuie specificat un termen clar pentru implementare. În cazuri urgente, intrarea în vigoare poate fi redusă la minimum 10 zile.

Aceste măsuri vin în contextul unei creșteri semnificative a reclamațiilor privind zgomotul excesiv și comportamentul deranjant în spațiile publice și rezidențiale. După promulgarea de către șeful statului, acestea vor deveni obligatorii.

