“E mult mai greu în televiziune, decât în fotbal, nu credeam că e așa greu. În 2013 am intrat în televiziune fără să vreau (a participat la “Dansez pentru tine” – n.r.), a fost o întâmplare. Acum, iată că am intrat în al șaselea an… Iar ultimul an a fost cel mai tare, începând cu participarea mea la «Exatlon» și terminând cu «Vulturii de noapte», a declarat Giani pentru Libertatea.

N-a învățat de la nimeni cum să se poarte “pe sticlă”

Fostul fotbalist susține că n-a fost nevoie să ia lecții de la colegii mai experimentați, pentru că n-are trac când se pornesc camerele, din contră, se simte ca peștele în apă.

“În televiziune trebuie să ai atitudine, simțul umorului, să știi să dansezi, să faci invitatul să se simtă bine… Eu nu am luat lecții. E ceva nativ. Lumea mă cunoaște ca un sportiv dur, așa am fost ca fotbalist. Dar când terminam meciurile, îmi plăcea să facem caterincă, să glumim. Eram sufletul petrecerii. Așa sunt și-n televiziune. Îmi place să mă distrez, sunt eu, sunt natural, nu-mi calculez pașii, nu mă gândesc ce să vorbesc, fac totul spontan. Și-mi place ceea ce fac”, ne-a mai spus el.

