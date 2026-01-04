Gina Pistol a apelat la medicul estetician: „Revin cu rezultatul final”. Imaginea cu care și-a pus fanii pe jar

Gina Pistol a dezvăluit că a făcut o procedură estetică chiar la finalul anului 2025. În ultima zi a anului, soția lui Smiley a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare purtând un corset, specific intervențiilor de liposucție, stârnind curiozitatea fanilor. Vedeta nu a spus momentan despre ce intervenție estetică este vorba. „Ultima zi din an… ultima zi de corset. Zilele următoare revin cu rezultatul final”, a anunțat Gina.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Prezentatoarea de la MasterChef a apelat la Dr. Delbani, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați medici esteticieni din România. Gina Pistol le-a transmis urmăritorilor că va reveni în curând cu mai multe detalii despre procedura pe care a efectuat-o, lăsând să se înțeleagă că aceasta a fost una menită să îi redobândească forma dorită.

În prezent, vedeta se bucură de câteva zile de vacanță, în Thailanda, alături de soțul ei, Smiley, iar fotografia postată a stârnit numeroase reacții din partea fanilor, care sunt nerăbdători să afle mai multe despre intervenția estetică.

Gina Pistol nu aruncă cu banii pe haine

Gina Pistol continuă să surprindă prin sinceritate și naturalețe, chiar și atunci când vine vorba despre un subiect aparent superficial: hainele. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, soția lui Smiley a vorbit deschis despre modul în care își construiește garderoba și a demontat mitul conform căruia ar cheltui sume uriașe pentru a arăta impecabil la fiecare apariție publică.

Deși este considerată una dintre cele mai elegante și glamour vedete din showbizul românesc, Gina Pistol recunoaște că „ține cu casa” și nu ezită să vâneze reducerile sau să apeleze la variante second hand atunci când găsește piese care îi plac. Vedeta spune că nu este adepta cheltuielilor impulsive și că preferă să investească inteligent în articole de calitate, chiar dacă sunt la mâna a doua. Desigur, este vorba despre piese de designer, care, chiar și reduse, rămân la un anumit nivel de preț.

Recent, prezentă la un eveniment MasterChef, Gina Pistol a atras atenția nu doar prin apariția sa, ci și prin declarațiile făcute despre stilul vestimentar. A mărturisit că nu vede sensul în a arunca bani pe haine purtate o singură dată și că se bucură atunci când găsește articole bine croite, cu personalitate, la prețuri mai accesibile. Pentru ea, stilul nu înseamnă opulență, ci asumare și confort.

„Să știi că soțul meu când m-a văzut că plec mi-a zis: «Iar te-ai îmbrăcat ca un băiețel?» Vrea și el să mă vadă mai feminină. Am niște blugi de la Alexander Wang cred. I-am găsit la reducere. Să știi că eu țin foarte mult cu casa și când mi se pune pata pe vreun obiect vestimentar, până nu îl găsesc la prețul pe care vreau eu, nu mă las, chiar dacă îl găsesc la SH. Și pe cămașa asta am dat foarte puțin pentru că am luat-o la mâna a doua”, a declarat Gina Pistol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE