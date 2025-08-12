Gina Pistol a postat un videoclip la Instastory, unde a vorbit despre Inna și Delia. Nu a avut nicio reținere în a spune ce gândește despre cele două artiste.

„Între timp am intrat la noutăți aici pe Instagram și mi-a apărut ultima postare a Innei. Mă gândeam să mai iau o gură de apă și mai intru să mai bag un antrenament.

Am văzut-o pe Inna cum arată, mă duc să mai bag un antrenament. Și că tot vorbim despre femei mișto, că nu pot să vorbesc despre bărbați mișto, sunt femeie măritate, singurul bărbat mișto este bărbati-miu, nu mai există altul, deși eu aș vrea să fiu mai slabă, îmi plac fetele slabe băț, că parcă toate hainele le stau bine, îmi place foarte mult cum arată Delia. E femeie așa cărnoasă, mie îmi place mult de tot cum arată și Delia, că și Ceușan arată bine. Bă, dar de ce stau eu în parcare și fac vloguri despre femei?!”, a declarat Gina Pistol, pe Instagram. 

Gina Pistol și Smiley au o relație de 8 ani. Sunt căsătoriți și au împreună o fetiță, pe Josephine, care le-a schimbat total viața. În cadrul unui interviu acordat recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că ea și soțul ei se susțin unul pe altul în tot ceea ce fac. Ea a recunoscut ce apreciază și ce o enervează la partener.

Prezentatoarea TV îl apreciază pe artist pentru răbdarea și firea lui calmă. Totuși, recunoaște că, uneori, tocmai aceste calități o enervează.

„Noi ne susținem mereu unul pe celălalt, în bune și în rele. Când Andrei are o zi mai grea sau o dezamăgire, eu încerc să-l susțin, să-i ofer un umăr pe care să se sprijine și să-l ajut să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Uneori, o îmbrățișare sau o vorbă simplă fac minuni.

Și el face la fel pentru mine.Ne ascultăm, ne înțelegem și încercăm să fim răbdători. Știm că nu totul merge mereu perfect, dar ceea ce contează e că suntem echipa care trece împreună peste orice. Cred că asta e cheia: să fii acolo, să asculți și să nu judeci. Pentru că, uneori, doar să simți că nu ești singur face toată diferența”, a declarat Gina Pistol pentru revista VIVA!

