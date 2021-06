Gina Pistol, declarații după ce s-a spus că pleacă de la Antena 1. „Am făcut-o ca de la femeie la femeie”

Recent, s-a spus că prezentatoarea TV ar pleca de la Antena 1, însă în realitate lucrurile stau altfel.

„Nu se pune problema ca eu să plec de la Antenă, sunt doar nişte zvonuri, vă asigur de asta! Am un contract care va mai dura câţiva ani, deci nu voi pleca aşa cum spun zvonurile.

Eu am prezentat Asia Express timp de trei sezoane, aşa că, normal, i-am dat nişte sfaturi Irinei Fodor, am totuşi experienţa celor trei ani. Am făcut-o ca de la femeie la femeie, pentru că este un proiect obositor, este istovitor şi durează mult.

Stai plecată aproape două luni, eşti departe de familie, iar asta este greu şi pentru tine, şi pentru toi cei implicaţi. Când ai o zi obositoare, dacă eşti acasă, te întorci seara, la confortul tău. Dar aşa, cum eşti plecată, totul devine mai dificil”, a spus Gina pentru Fanatik.

Citeşte şi:

Copiii care își arată abuzatorii. S-a întors la școala din Bacău și l-a confruntat pe administratorul care a agresat-o sexual pe când avea 12 ani

1 iunie, o nouă relaxare a restricțiilor. Măsurile care intră în vigoare astăzi

De ce pașaportul de vaccinare e bun pentru societate. Opinia a trei experți britanici

PARTENERI - GSP.RO „Te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta!" » A avut escapade cu sutele și le dă un sfat de viață tinerilor fotbaliști din Liga 1

Playtech.ro BOMBĂ! Cine ar putea fi criminalul din Arad. S-a aflat abia acum: „Este un om căruia i s-au furat ...

Observatornews.ro Nicoleta a fost ucisă în Spania de fostul soţ, cu care se împăcase acum două luni. Filmul crimei care a îngrozit comunitatea din Alovera

HOROSCOP Horoscop 1 iunie 2021. Racii vor avea o rezervă emoțională suficientă ca să facă față oricăror neplăceri

Știrileprotv.ro Comoara găsită de câțiva pescari din Yemen în stomacul unui cașalot mort. Le-a schimbat total viața

Telekomsport E cea mai sexy sportivă din lume, iar ultima sa postare a strâns zeci de mii de like-uri. Cum şi-a surprins fanii Valentina Vignali

PUBLICITATE Ai auzit de BestSecret? E un nou magazin online, cu reduceri de până la 80% (PUBLICITATE)