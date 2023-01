Vedeta de la Antena 1 și-a deschis sufletul în fața lui Horia Brenciu și a dezvăluit detalii mai puțin știute despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Smiley. Relația lor a început în urmă cu 7 ani, însă în primii ani de relație au fost foarte discreți cu viața lor amoroasă. Cu puțin înainte de a deveni părinți, cei doi au început să se afișeze și să nu se mai ferească de ochii curioșilor.

Gina Pistol spune că primul an de relație a fost destul de dificil, pentru că Smiley este un bărbat introvertit, iar alături de iubitul ei a învățat să aibă răbdare.

„Legenda spune că noi încă ne întrebăm de când suntem împreună. Mi-a luat ceva timp. M-a atacat psihologic Andrei în primul an de relație. Am o parte întunecată, mă sperii eu de mine.

Andrei este un om foarte mișto, dar e introvertit, foarte greu te lasă să intre în sufletul lui. Dumnezeu l-a trimis ca să mă învețe lecția răbdării”, a spus Gina Pistol în podcastul lui Horia Brenciu, „Lucruri simple”.

Cum a început relație dintre Smiley și Gina Pistol

Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a povestit cum a început povestea de dragoste cu juratul de la „Vocea României”. Gina Pistol a povestit că i-a pregătit lui Smiley gomboți, deși ea nu mai făcuse niciodată acest desert. De atunci, cei doi au început să se întâlnească tot mai mult și au format un cuplu în secret.

„Facem 7 ani la anul, în martie (n.r. – de relație). Se împacă bine cu felul meu de a fi și asta am apreciat cel mai mult la Andrei. Înainte să încep relația cu el eram eu așa… mă gândeam oare o să găsesc pe cineva ca mine? Și aveam o discuție cu Dumnezeu: să fie omul potrivit pentru mine. Să fie om bun și să fie bun pentru mine. Și uite că… a făcut bine”, a spus Gina, potrivit Unica.ro.

Invitată la podcastul lui Horia Brenciu, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a povestit cum a început relația cu Smiley. Cei doi vorbeau destul de des. „Noi vorbeam, ne recomandam filme, înainte să fim împreună. Îi dădeam memeuri funny și îl făceam să râdă. Eram cu o prietenă și mâncam gomboți și îi trimit o poză și zice: «Mamă, ce poftă am!». Zic: «Vrei să îți fac? Când mă întorc în București, îți fac». Zice: «Da». Zic: «Mamă, gata l-am agățat»”, a mărturisit Gina.

Vedeta a povestit și cum a fost prima lor întâlnire. Smiley a venit acasă la Gina Pistol, unde au stat la povești și au ascultat muzică.

„A fost prima dată când am făcut gomboți. A venit la mine, am pus Depeche Mode și am stat vreo trei ore să mâncăm gomboți. Pe urmă trebuia să plece și a plecat, dar s-a mai întors”, a spus Gina Pistol în podcastul lui Horia Brenciu.

