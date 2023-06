După nunta care a avut loc în weekend s-a speculat că Gina Pistol ar fi început să plângă de emoții în ziua cea mare când și-a văzut tatăl. Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” povestea la un moment dat că a avut o relație tensionată cu acesta. S-a scris că soția lui Smiley nu se aștepta să își vadă părintele acolo, deși îl invitase cu mult timp înainte.

Pe rețelele de socializare, Gina Pistol a dorit să facă mai multe precizări despre căsătorie, printre care și despre zvonul legat de tatăl ei. Emil Pistol a venit să își vadă fata îmbrăcată în rochie de mireasă și totul a decurs normal. Prezentatoarea spune că a plâns la cununia religioasă, pentru că slujba a fost una extrem de emoționantă.

„Cununia civilă a fost scurtă. Am spus un „DA” cântat, că dacă Andrei nu l-a cântat și l-a spus clar și răspicat am zis să îl cânt eu, după care ne-am dus spre cununia religioasă unde într-adevăr am plâns. (…)

„Nu s-a tolănit nimeni pe jos ca-n telenovele”

Nu am plâns că a venit tata. Tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele și a ales să vină și la cununia civilă și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat, dar nu s-a tolănit nimeni pe jos ca-n telenovele… Vai, tata, fiica mea! NU a fost așa. Nu știu de ce am simți nevoia să subliniez dar nu îmi place… Am vorbit foarte deschis despre viața mea, dar nu-mi place să găsim senzaționalul. Nu a fost niciun senzațional. Suntem doi oameni care se iubesc sincer și am făcut tot posibilul să ne bucurăm de ziua asta, una importantă pentru noi”, a spus Gina Pistol.

Recomandări INVESTIGAȚIE. În plină nemulțumire socială, facturile arată cum statul cheltuiește 100.000 de euro pe palmieri și ghivece de la o firmă de partid

Și a contiuat: „Eu am plâns la cununia religioasă pentru că slujba a avut așa o încărcătură faină, nu știu, m-a emoționat pe mine și am avut cor care când a început să cânte atât de frumos… coborâseră niște îngeri din cer, nu știu, momentul în sine m-a emoționat.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Ce spunea Gina Pistol despre tatăl ei

Părinții Ginei Pistol sunt divorțați, iar vedeta a suferit enorm când aceștia s-au despărțit. Prezentatoarea de la Antena 1 mărturisea că relația cu tatăl ei se răcise în ultimii ani, în special după ce el s-a recăsătorit.

„Cea mai mare greşeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. Pentru mine, cuvântul „tată” nu înseamnă nimic. Tata ne-a iubit mult pe mine şi pe fratele meu. După divorţ, s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta”, spunea Gina Pistol, în urmă cu mai mult timp.

Recomandări Mesajul unui profesor către părinți: „Nu aveți de ce să ne disprețuiți, considerați această grevă o pauză de meditații gratuite pentru noi, adulții, ca să aflăm ce vrem cu țara”

Gina Pistol și-a păstrat numele de familie după căsătorie

Prezentatoarea de la Antena 1 a preferat să își păstreze și numele de familie, astfel că după căsătoria cu Smiley, numele ei este acum Maria Pistol Georgeta. „Am păstrat și numele meu, pentru că un numerolog mi-a spus că este de bine”, a declarat Gina Pistol, notează click.ro.

Unde vor petrece Smiley și Gina Pistol luna de miere

Gina Pistol și Smiley vor pleca în luna de miere. Cei doi și-au luat o vacanță în sudul Franței. „Ne dorim să avem o lună – deși nu e chiar o lună – de miere frumoasă, să ne întoarcem și să avem o vară frumoasă, apoi o viață senzațională, să ne facem amintiri frumoase împreună, să îmbătrânim frumos împreună, să ne înțelegem bine, să ne susținem unul pe celălalt. Să ajutăm fata să facă tot ceea ce își dorește și dacă mai apare un copil îl primim cu brațele deschise și cu toată dragostea”, a mărturisit artistul.

Playtech.ro Planta de interior care ține țânțarii la distanță. Nu te vor mai deranja niciodată

Viva.ro Îl mai știi pe Dan Bordeianu? Unde trăiește azi fostul iubit al Adelei Popescu și cum arată Teodora, soția lui

PUBLICITATE PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA - prima copertă de revistă, pe care o poți purta

FANATIK.RO Serialul care face acum furori pe Netflix. Arnold Schwarzenegger are un rol de senzație

Știrileprotv.ro O femeie care credea că are TBC avea, de fapt, un prezervativ în plămâni. Cazul este unic în lumea medicală

Observatornews.ro "L-a agăţat, l-a întors şi l-a izbit de pământ". Copil de 13 ani din Vaslui a murit, după ce a fost lovit de o betonieră. Şoferul nu a realizat ce s-a întâmplat

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro Ce i s-a întâmplat unei tinere care a leșinat într-o parcare din București: 'Nu pot să îmi revin din plâns'